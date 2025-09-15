Ekstremalne zjawiska pogodowe, które nawiedziły Europę latem 2025 roku, przyniosły kontynentowi straty liczone w dziesiątkach miliardów euro - wynika z najnowszego raportu naukowców z Uniwersytetu w Mannheim i Europejskiego Banku Centralnego. Według badaczy, skutki upałów, susz i powodzi odczuwalne są nie tylko w zniszczonej infrastrukturze, ale także w rosnących kosztach produkcji i inflacji, a łączny rachunek za tegoroczne anomalie pogodowe może w kolejnych latach wzrosnąć nawet trzykrotnie.

Z raportu naukowców z uniwersytetu w niemieckim Mannheim i Europejskiego Banku Centralnego, który przytacza w poniedziałek agencja AFP, wynika, że pośrednie i bezpośrednie skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak upały, susze i powodzie, których Europa doświadczyła latem 2025 roku, kosztowały europejską gospodarkę ok. 43 mld euro.

Co istotne, do 2029 roku koszty makroekonomiczne wygenerowane przez ekstremalne zjawiska, które wystąpiły latem 2025 r., mogą wzrosnąć trzykrotnie - do 126 mld euro.

W badaniu uwzględniono zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie skutki takich zjawisk pogodowych, a więc zarówno zniszczone drogi, budynki lub uprawy, jak i np. straty produkcyjne, wywołane koniecznością odbudowania zniszczonej fabryki.

Szacunki mogą być zaniżone

Zdaniem kierującej badaniem Sehrish Usman prawdziwy koszt ekstremalnych zjawisk pogodowych wykracza daleko poza ich bezpośrednie skutki. Niedobór lub zniszczenie niektórych produktów wywołane suszą mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do wzrostu inflacji.

Autorzy badania podkreślili, że ich szacunki są prawdopodobnie zaniżone, ponieważ nie uwzględniły takich efektów zmian klimatu, jak pożary. Zauważyli też, że dane zestawiane przez firmy ubezpieczeniowe pomijają takie pośrednie skutki, jak straty produktywności związane z upałami.

Które państwa ucierpiały najbardziej?

Z raportu wynika, że państwa, które najbardziej ucierpiały z powodu tegorocznych ekstremalnych zjawisk pogodowych, to Hiszpania, Francja i Włochy - każde z nich poniosło straty przekraczające 10 mld euro. Mniejsze szkody poniosły państwa Europy Środkowej i Północnej.