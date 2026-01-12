Walka o przejęcie kontroli nad jednym z najbardziej znanych hollywoodzkich studiów eskaluje. Konglomerat medialny Paramount Skydance poinformował o pozwaniu Warner Bros Discovery. Sprawa dotyczy informacji na temat konkurencyjnej umowy o wartości 82,7 miliarda dolarów, którą Warner Bros negocjuje z platformą Netflix.

Paramount / Shutterstock

Paramount Skydance pozwał Warner Bros. Discovery, zarzucając brak przejrzystości w negocjacjach dotyczących sprzedaży aktywów.

Spór dotyczy konkurencyjnej umowy o wartości 82,7 mld dolarów, którą Warner Bros. negocjuje z Netfliksem.

Paramount zapowiedział zgłoszenie własnych kandydatów do rady nadzorczej WBD.

Warner Bros. Discovery odrzuca kolejne oferty Paramount, preferując transakcję z Netfliksem.

WBD wskazuje na wątpliwości dotyczące finansowania oferty Paramount i podkreśla wartość aktywów, które mają zostać wydzielone do nowej spółki.

Eksperci podkreślają, że działania prawne mogą nie przynieść szybkiego rozstrzygnięcia, a kluczowe znaczenie mają warunki finansowe.

Pozew w Delaware ma na celu uzyskanie szczegółowych informacji o wycenie aktywów WBD.

Wpływ na zatwierdzenie transakcji może mieć Donald Trump.

Ostateczna decyzja o przyszłości WBD zapadnie podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, którego termin nie jest jeszcze znany .

W poniedziałek David Ellison, szef Paramount, wysłał list do akcjonariuszy Warner Bros. Discovery. Zapowiedział w nim, że Paramount zgłosi własnych kandydatów do rady nadzorczej Warner Bros. Discovery. Celem jest powołanie osób, które będą reprezentować interesy Paramount i dążyć do renegocjacji lub zablokowania umowy z Netfliksem. To jeden z najbardziej zdecydowanych kroków, mających przekonać inwestorów do wyboru oferty Paramount Skydance - zauważa Reuters.

Ellison zarzuca Warner Bros. Discovery brak przejrzystości w procesie wyboru oferty i informuje o złożeniu pozwu w sądzie w Delaware - podaje CNN. Według niego, zarząd WBD preferuje propozycję Netflixa, mimo że Paramount przedstawił lepszą ofertę.

Paramount od miesięcy stara się przejąć WBD, składając kolejne propozycje - najnowsza opiewa na 30 dolarów za akcję. Warner Bros. Discovery konsekwentnie je odrzuca, preferując umowę z Netfliksem, która przewiduje wypłatę 27,75 dolarów w gotówce oraz część akcji Netflixa w zamian za studia i platformę streamingową. W ramach tej transakcji działalność telewizyjna WBD miałaby zostać wydzielona do osobnej spółki.

Eksperci podkreślają, że działania prawne mogą nie przynieść szybkiego rozstrzygnięcia. Nie sądzę, by pozew miał duże znaczenie. Tego typu sprawy ciągną się latami w sądach. Jeśli Paramount naprawdę zależy na Warner Bros., powinien podnieść ofertę. Pieniądze mają decydujące znaczenie - komentuje Craig Huber, analityk Huber Research Partners.

Warner Bros. Discovery zwraca uwagę, że zerwanie rozmów z Netflixem wiązałoby się z koniecznością zapłaty wysokiej kary umownej - nawet 2,8 miliarda dolarów, a łączne koszty rozwiązania umowy mogą sięgnąć 4,7 miliarda dolarów.

Kulisy walki o medialne imperium

WBD odrzuca propozycje Paramount, wskazując na wątpliwości dotyczące finansowania oferty oraz warunków transakcji. Zarząd podkreśla także wartość aktywów, takich jak CNN, które mają zostać wydzielone do nowej spółki Discovery Global jeszcze tego lata. Paramount twierdzi jednak, że te aktywa mają niewielką wartość kapitałową.

Pozew w Delaware ma na celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat wyceny tych aktywów, by - jak podkreśla Ellison - akcjonariusze WBD mogli podjąć świadomą decyzję o ewentualnej sprzedaży akcji Paramount.

Wątek polityczny

Netflix prowadzi rozmowy z regulatorami w USA i Unii Europejskiej, licząc na sfinalizowanie transakcji w ciągu 12-18 miesięcy. Sytuację komplikuje jednak polityka - prezydent Donald Trump zapowiedział, że osobiście przyjrzy się każdej dużej fuzji medialnej, co może wpłynąć na przebieg sprawy.

W weekend Trump udostępnił w mediach społecznościowych artykuł krytykujący "kulturowe przejęcie przez Netflix", co wywołało dodatkowe spekulacje na temat jego wpływu na decyzje organów kontrolnych.

Przyszłość rynku mediów

Walka o kontrolę nad Warner Bros. Discovery może całkowicie zmienić układ sił na rynku mediów. WBD posiada m.in. prawa do "Harry’ego Pottera" i uniwersum DC Comics. Główni akcjonariusze WBD są podzieleni - część popiera ofertę Paramount, inni transakcję z Netflixem. Ostateczna decyzja zapadnie podczas walnego zgromadzenia, którego termin nie został jeszcze wyznaczony.

Zarówno Paramount Skydance, jak i Netflix, widzą w tej transakcji szansę na wzmocnienie swojej pozycji na globalnym rynku mediów i rozrywki.