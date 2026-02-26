W miejscowości Błędowo w województwie mazowieckim doszło do poważnego spiętrzenia wody na rzece Wkrze. W wyniku zatoru lodowego i gwałtownego topnienia śniegu zalanych zostało 24 posesji, głównie z domkami letniskowymi i garażami. Na miejscu trwała akcja ratunkowa z udziałem strażaków. "Dzięki błyskawicznej mobilizacji sił ratowniczych, sytuacja została ustabilizowana, a budynki mieszkalne są chronione - nikt nie odniósł obrażeń" - poinformowało MSWiA w czwartek późnym wieczorem.
- Zator lodowy na rzece Wkrze spowodował wystąpienie rzeki z koryta w powiecie nowodworskim.
- Zalanych zostało 24 posesji, głównie z domkami letniskowymi i garażami.
- Na miejscu działają strażacy, wykorzystując m.in. quady, drona oraz worki z piaskiem do zabezpieczania terenu.
W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do gwałtownego ocieplenia, które przyczyniło się do intensywnego topnienia śniegu i lodu. Woda spływająca z pól i lasów zasiliła rzekę Wkrę, która w wyniku zatoru lodowego nie była w stanie pomieścić zwiększonej ilości wody. Efektem było przekroczenie stanów alarmowych i wystąpienie rzeki z koryta na terenie powiatu nowodworskiego.