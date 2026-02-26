W regionie obowiązuje obecnie ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniach wody z przekroczeniem stanów alarmowych.

Akcja strażaków

Na miejscu rozdysponowano 18 zastępów straży pożarnej, czyli około 65 strażaków. Służby na bieżąco monitorują stan wody oraz zabezpieczają najbardziej zagrożone miejsca przy użyciu worków z piaskiem. W akcji wykorzystywane są także quady oraz dron, które pozwalają na szybkie rozpoznanie sytuacji i dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Strażacy podkreślają, że mimo rozległych podtopień nie było konieczności ewakuacji mieszkańców, a nikt nie odniósł obrażeń. Służby na bieżąco informują o rozwoju sytuacji i apelują o ostrożność do osób przebywających w okolicy.

MSWiA: Sytuacja została ustablizowana

W czwartek późnym wieczorem resort spraw wewnętrznych i administracji przekazał nowe informacje. "Dzięki błyskawicznej mobilizacji sił ratowniczych, sytuacja została ustabilizowana, a budynki mieszkalne są chronione - nikt nie odniósł obrażeń" - przekazało MSWiA we wpisie, zamieszczonym w mediach społecznościowych.