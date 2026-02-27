Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez zaapelowała w czwartek do prezydenta USA Donalda Trumpa o zniesienie sankcji nałożonych na jej kraj. W przemówieniu transmitowanym w państwowej telewizji określiła go jako "partnera i przyjaciela".

Delcy Rodriguez zaapelował do Donalda Trumpa / RONALD PENA R. / PAP

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Rodriguez, która przejęła obowiązki prezydenta na początku stycznia po obaleniu przez siły USA dotychczasowego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, określiła swój kraj jako "nowego przyjaciela i partnera" Stanów Zjednoczonych.

Apel do Trumpa

Prezydencie Trump, jako przyjaciel, jako partner, skoro otwieramy nową agendę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, proszę skończyć już z sankcjami i blokadą przeciwko naszej ojczyźnie, bo jest ona wymierzona również przeciwko wenezuelskiej młodzieży - powiedziała Rodriguez.

Pełniąca obowiązki prezydenta wypowiadała się podczas spotkania z sympatyzującą z rządem młodzieżą w jednym z teatrów w Caracas. Ponownie potępiła interwencję wojskową USA z 3 stycznia, w czasie której amerykańscy komandosi schwytali Maduro i jego żonę Cilię Flores.

Rząd Wenezueli od dawna domagał się uwolnienia wartych miliardy dolarów aktywów, zablokowanych za granicą w wyniku sankcji nałożonych na reżim w Caracas przez Stany Zjednoczone - przypomniała agencja EFE.

Po obaleniu Maduro prezydent USA Donald Trump wielokrotnie pozytywnie oceniał współpracę z Rodriguez. Administracja USA zaczęła znosić sankcje na wenezuelski sektor naftowy, natomiast władze Wenezueli zliberalizowały dostęp zagranicznych firm do bogatych złóż ropy. Władze w Caracas uwolniły również setki więźniów politycznych, ale według organizacji pozarządowej Foro Penal setki innych takich osób wciąż pozostają za kratami.