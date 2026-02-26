W poniedziałek policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w magazynie na Rybitwach ukrywali prawie dwa miliony sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wyniosłyby ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z siedzibą w Krakowie, namierzyli hale magazynową.

Podczas jej obserwacji zauważyli dwóch mężczyzn, którzy w pewnym momencie weszli do środka tego obiektu. Policjanci od razu też weszli do tej hali, wylegitymowali w niej 67-latka oraz jego 70-letniego kolegę. Podczas przeszukania tego miejsca funkcjonariusze ujawnili ponad 1,9 mln sztuk papierosów nieposiadających polskich znaków akcyzy. Ten towar został zabezpieczony, natomiast mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej jednostki, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności - wyjaśnia kom. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Według policyjnych ustaleń, gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty skarbu państwa z tytułu niezapłaconego podatku przekroczyłyby kwotę 3,3 mln zł.

Mężczyznom za ich przestępczą działalność grozi wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności, bądź obie te kary łącznie. Dodatkowo sprawa będzie badana również pod kątem podrabiania znaków towarowych za co grozić może do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast jeśli policjanci ustalą, iż mężczyźni w ten sposób uzyskali stałe źródło dochodu kara pozbawienia wolności może sięgać nawet 5 lat.