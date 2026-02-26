Lech Poznań przypieczętował awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy, pokonując fiński KuPS Kuopio 1:0 w rewanżowym meczu barażowym. Zwycięskiego gola zdobył Pablo Rodriguez. Poznaniacy czekają teraz na losowanie, które wyłoni ich kolejnego rywala - będzie to Rayo Vallecano lub Szachtar Donieck.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Lech Poznań wygrał z KuPS Kuopio 1:0 i awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy.

Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Pablo Rodriguez w 65. minucie.

Pierwszy mecz zakończył się wygraną Lecha 2:0.

Lech Poznań przystępował do rewanżowego starcia z KuPS Kuopio z dwubramkową zaliczką z pierwszego meczu. Trener Niels Frederiksen postawił na mocny skład, nie oszczędzając kluczowych zawodników. Od pierwszych minut na boisku pojawili się m.in. Mikael Ishak, Pablo Rodriguez i Antoni Kozubal.

Przeciętny mecz, ale skuteczna gra

Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando gospodarzy. Lech szybko przejął inicjatywę, spychając Finów do defensywy. Mimo przewagi w posiadaniu piłki, poznaniakom brakowało dokładności i pomysłu na skuteczne wykończenie akcji. Do przerwy nie padła żadna bramka, a sytuacji podbramkowych było niewiele.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ większej zmianie, choć Lech zaczął stwarzać więcej zagrożenia pod bramką KuPS. Przełom nastąpił w 65. minucie - po przejęciu piłki przez Michała Gurgula i efektownym zagraniu piętą Luisa Palmy, Pablo Rodriguez znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i pewnie wykorzystał okazję.

Spokojna końcówka i oczekiwanie na losowanie

Lech nie forsował tempa, a w końcówce meczu to goście stworzyli sobie najlepszą okazję do wyrównania, jednak Niilo Kujasalo nie trafił w bramkę. Poznaniacy mieli jeszcze dwie szanse na podwyższenie wyniku, ale ostatecznie mecz zakończył się skromnym zwycięstwem gospodarzy.

Teraz Lech Poznań czeka na piątkowe losowanie w Nyonie, które wyłoni ich rywala w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Możliwymi przeciwnikami są hiszpańskie Rayo Vallecano lub ukraiński Szachtar Donieck.