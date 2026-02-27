"W świetle danych Eurostatu Polska znajduje się w gronie państw z najniższym wskaźnikiem bezrobocia. Młode osoby zarejestrowane w urzędach pracy są tą grupą bezrobotnych, którzy najszybciej znajdują pracę. Powinniśmy patrzeć na dane dla całego kraju i całego rynku" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odnosząc się do sytuacji na rynku pracy. Polityk Nowej Lewicy podkreślił, że "co roku notowany jest niewielki wzrost bezrobocia rejestrowanego". Powołał się na dane Głównego Urzędu Statystycznego.
51 minut temu