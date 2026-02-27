"W świetle danych Eurostatu Polska znajduje się w gronie państw z najniższym wskaźnikiem bezrobocia. Młode osoby zarejestrowane w urzędach pracy są tą grupą bezrobotnych, którzy najszybciej znajdują pracę. Powinniśmy patrzeć na dane dla całego kraju i całego rynku" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odnosząc się do sytuacji na rynku pracy. Polityk Nowej Lewicy podkreślił, że "co roku notowany jest niewielki wzrost bezrobocia rejestrowanego". Powołał się na dane Głównego Urzędu Statystycznego.

