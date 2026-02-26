Groźna sytuacja w porcie w Malmoe. Szwedzki nadawca publiczny SVT przekazał, że do zacumowanego francuskiego lotniskowca zbliżył się rosyjski dron.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Bezzałogowiec został unieszkodliwiony przez siły zbrojne Szwecji - przekazało SVT.
Dron miał wystartować ze znajdującego się w pobliżu rosyjskiego statku. Następnie zbliżył się do lotniskowca. Wtedy został wykryty przez szwedzkie wojsko, które podjęło przeciw niemu działania.
Obiekt zniknął, niejasne jest, czy powrócił na statek, czy rozbił się w morzu.
Incydent został określony jako "poważny". Szwedzka policja i wojsko wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Teren wokół portu został zamknięty.