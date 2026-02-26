"Siła. Partnerstwo. Obecność. Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle (CDG) właśnie zacumował w Malmoe w ramach misji Lafayette 26. Od północnego Atlantyku po Morze Śródziemne grupa uderzeniowa lotniskowca (CSG) pływa z jasnym celem i strategicznym zadaniami" - pisała dzisiaj ambasada Francji w Szwecji na platformie X.

Wizyta lotniskowca, który ma pozostać w Malmoe do 2 marca, a następnie wpłynąć na Morze Bałtyckie, komentowana jest w szwedzkich mediach jako element odstraszania w regionie wobec rosyjskiej agresji, a także forma dyplomacji.

Rząd Szwecji jest w trakcie wyboru producenta nowych okrętów, choć znacznie mniejszych niż Charles de Gaulle, a jednym z możliwych dostawców jest Francja. Jak przekazały wcześniej szwedzkie siły zbrojne, Charles de Gaulle ma wziąć udział wiosną w ćwiczeniach z innymi państwami NATO, które odbywać się będą na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim i Morzu Śródziemnym.

W Danii pod koniec września doszło do serii incydentów związanych z przelotami niezidentyfikowanych dronów nad kilkoma lotniskami, w tym Kastrup w Kopenhadze, położonym tak jak Malmoe w cieśninie Sund.

Największy nieamerykański lotniskowiec o napędzie atomowym

Charles de Gaulle to największy na świecie lotniskowiec o napędzie atomowym, który nie został zbudowany przez Stany Zjednoczone. Ma ponad 260 metrów długości. Na pokładzie zazwyczaj znajduje się kilka tysięcy marynarzy i personelu wojskowego oraz około 30 myśliwców.