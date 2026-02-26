Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału prestiżowego turnieju WTA 500 w Meridzie. Polska tenisistka w imponującym stylu pokonała rozstawioną z numerem siódmym Jessicę Bouzas Maneiro 6:0, 6:3. W kolejnej rundzie czeka ją starcie z Czeszką Marie Bouzkovą.

Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Meridzie.

Polka pokonała rozstawioną z numerem siódmym Jessicę Bouzas Maneiro 6:0, 6:3.

W ćwierćfinale Fręch zagra z Czeszką Marie Bouzkovą.

Magdalena Fręch, obecnie 57. rakieta świata, nie dała szans wyżej notowanej Hiszpance Jessice Bouzas Maneiro (48. miejsce w rankingu WTA). Spotkanie trwało godzinę i 16 minut, a Polka od początku narzuciła swoje warunki gry.

W pierwszym secie Fręch zdominowała rywalkę, wygrywając 6:0. Hiszpanka nie była w stanie zagrozić naszej tenisistce, która pewnie zakończyła pierwszą partię.

Druga odsłona meczu rozpoczęła się od przełamania na korzyść Bouzas Maneiro, która objęła prowadzenie 2:0. Jednak Fręch szybko odzyskała kontrolę nad spotkaniem. Odrobiła stratę i wyszła na prowadzenie 4:2. Mimo krótkiego przestoju i utraty podania, Fręch ponownie przełamała rywalkę. Ostatecznie wygrała drugiego seta 6:3, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału.

W ćwierćfinale Magdalena Fręch zmierzy się z rozstawioną z numerem czwartym Czeszką Marie Bouzkovą. Dotychczasowy bilans bezpośrednich pojedynków między tymi zawodniczkami to 1-1, co zapowiada wyrównane starcie.

Magda Linette żegna się z turniejem

W drugiej rundzie turnieju odpadła druga z Polek, Magda Linette. Rozstawiona z numerem ósmym zawodniczka niespodziewanie przegrała z niżej notowaną Victorią Jimenez Kasintsevą z Andory 7:5, 6:7 (5-7), 5:7.