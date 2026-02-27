PKP Intercity kupiło 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn. Wywołało to oburzenie zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej. Politycy PiS mówili o niemieckim złomie. Dlaczego nie kupiono nowych wagonów w polskich firmach? Czy polskim kolejom brakuje taboru? Między innymi o to zapytamy Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury i posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Wideo youtube

Czy w Ministerstwie Infrastruktury szykuje się kadrowe trzęsienie ziemi? Czy wiceministrowie mogą stracić stanowiska?

Pojawiła się nowa koncepcja modernizacji linii średnicowej w Warszawie. Zakłada ona m.in. poprowadzenie w tunelu pod istniejącą, czterotorową linią średnicową dodatkowej pary torów dla pociągów dalekobieżnych. Czy to dobry pomysł? O ile opóźni to remont linii średnicowej?

Dariusza Klimczaka zapytamy też o to, co dzieje się w sprawie rozbudowy autostrady A4, zachodniej obwodnicy Szczecina i budowy Czerwonej Drogi w Gdyni.

Zapytamy także o wotum nieufności dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego oraz expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM

Dariusz Klimczak / Mikołaj Poruszek / RMF FM

