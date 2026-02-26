Polski nie stać na 2,5 tys. gmin; czeka nas trzeci etap reformy samorządowej, ponieważ liczba ludności maleje - przyznał przewodniczący Rady Fiskalnej dr Sławomir Dudek z SGH. Jego zdaniem małe gminy przy wysokich kosztach stałych mogą sobie nie poradzić i jakaś konsolidacja musi się odbyć. Ekspert odniósł się też do kwestii zadłużenia - wskazał, że obecnie mamy do czynienia z tzw. efektem kuli śnieżnej.

Dlaczego konieczna może być konsolidacja gmin w Polsce?

Jakie wyzwania finansowe stoją przed samorządami?

Czym jest wskaźnik WARS i co bada?

Gminy się wyludniają

Przewodniczący Rady Fiskalnej dr Sławomir Dudek odniósł się do sytuacji gmin wiejskich, które najsłabiej spośród wszystkich kategorii samorządów oceniają swoje perspektywy na rozwój. Głos zabrał podczas konferencji "Perspektywy rozwojowe samorządów - Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządów WARS".

Ekspert podkreślił m.in. spadek liczby ludności, który ma znaczny wpływ na finanse gmin. Ponadto, jak ocenił dr Dudek, trend ten jest tak silny, że "jest nie do odwrócenia".

I to widać w wynikach gmin wiejskich. Tutaj są potrzebne jakieś rozwiązania i nie można z tym zwlekać - powiedział ekspert i ocenił, że przy tej sytuacji możliwa jest konsolidacja gmin.

Reforma samorządowa będzie konieczna?

Zacytuję tu prof. Hausnera, który niedawno powiedział w kontekście demografii też, że Polski nie stać na 2,5 tys. gmin. I tak nas czeka trzeci etap reformy samorządowej, ponieważ liczba ludności maleje, czyli małe gminy przy wysokich kosztach stałych sobie mogą nie poradzić i jakaś konsolidacja musi się odbyć. I ja się zgadzam z tą opinią - powiedział dr Dudek.

Zdaniem eksperta samorządy powinny szukać najbardziej optymalnych rozwiązań na zwiększenie dochodów. Szukać dodatkowych źródeł, pewnie też doskonalić instrumenty zadłużenia, szukać nowych rozwiązań - wyliczał.

Jak zwiększyć kontrolę nad finansami samorządów?

Jak ocenił dr Dudek, konieczna jest większa kontrola nad finansami samorządów. Ekspert ocenił, że regionalne izby obrachunkowe "to jest za mało" i "trzeba to wzmocnić". Podkreślił, ze istotna jest m.in. kontrola obywatelska czy zainteresowanie lokalnych mediów i uniwersytetów.

Szukajmy nowych instrumentów finansowania, ale z odpowiedzialnością fiskalną i jednak zacznijmy się zastanawiać, jak wzmocnić tę odpowiedzialność fiskalną instytucjonalnie - mówił dr Dudek.

"Efekt kuli śnieżnej"

Szef Rady Fiskalnej ocenił również, że dane z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że weszliśmy w tzw. efekt kuli śnieżnej. To poziom deficytu, który sprawia, że "dług sam zaczyna rosnąć i nie da się go zatrzymać". Ekspert ocenił, że mimo prób zmniejszenia deficytu, "dług i tak rośnie".

Nie ma żadnych perspektyw, żeby go zatrzymać. I to ryzyko z perspektywy samorządów fiskalne rośnie - zauważył. Zdaniem szefa Rady Fiskalnej "w krótkim okresie perspektywy gospodarki są dobre". Ocenił, że wyzwania mogą pojawić się dopiero za kilka lat.

Czym jest wskaźnik WARS?

Przewodniczący Rady Fiskalnej dr Sławomir Dudek z Zakładu Badań Koniunktury Gospodarczej w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH uczestniczył w VI konferencji SGH "Perspektywy rozwojowe samorządów - Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządów WARS". Odbyła się ona w Polskiej Agencji Prasowej.

Wskaźnik WARS - oparty o reprezentatywne badania ankietowe - odnosi się do procesów rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie możliwości gromadzenia dochodów, zapewnienia wydatków na inwestycje, skali usług świadczonych przez JST, zatrudnienia w JST oraz zmian zadłużenia budżetowego.