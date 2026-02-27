​W piątek nad ranem niemal w całych Niemczech ruszył strajk ostrzegawczy w transporcie publicznym, który ma potrwać do niedzieli - informuje organizator protestu, przedstawiciel związku zawodowego Verdi, którego cytuje agencja dpa. To już drugi taki strajk w lutym. Poprzednio protesty spowodowały ogromne utrudnienia w wielu regionach Niemiec.

W Niemczech nad ranem ruszył dwudniowy strajk ostrzegawczy w transporcie publicznym

W Niemczech rozpoczął się 48-godzinny strajk ostrzegawczy w transporcie publicznym, organizowany przez związek zawodowy Verdi.

To już drugi taki protest w lutym; poprzedni, 24-godzinny strajk, miał miejsce 2 lutego i sparaliżował komunikację publiczną w wielu regionach kraju.

Protest rozpoczął się w piątek rano i potrwa do niedzieli; największe utrudnienia spodziewane są pierwszego dnia.

Strajk ostrzegawczy w Niemczech. O co walczą związkowcy?

Kolejny protest związku Verdi, który ma zwiększyć presję w trwających negocjacjach płacowych, dotyczących prawie 100 tys. pracowników, objął niemal wszystkie kraje związkowe RFN, z wyjątkiem Dolnej Saksonii.

Nie wiadomo na razie, czy strajk obejmie także Badenię-Wirtembergię. Strajk rozpoczął się w piątek nad ranem i potrwa tym razem 48 godzin.

Spodziewane są poważne zakłócenia, głównie pierwszego dnia, w kursowaniu pociągów miejskich, autobusów i tramwajów, także w największych ośrodkach miejskich, w tym w Berlinie.

Związkowcy domagają się skrócenia tygodniowego czasu pracy, także w systemie zmianowym, wydłużenia okresów odpoczynku oraz wyższych dodatków za pracę w nocy i w weekendy.