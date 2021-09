Ceny gazu uderzą nas w zimie po kieszeni. W górę pójdą rachunki za ogrzewanie, ale także ceny żywności.

/ Malwina Zaborowska / Archiwum RMF FM

Na rynku ceny surowca błyskawicznie idą w górę. Od 1 października wchodzi w życie podwyżka dla gospodarstw domowych o 7,4 procent - kilka dni temu PGNiG poinformowało o zatwierdzeniu swojego wniosku o taką podwyżkę taryfy . Właśnie o tyle mniej więcej skoczyła cena gazu na Warszawskiej Giełdzie Towarowej tylko wczoraj, tylko w jeden dzień.

Na tym nie koniec. W rozmowie z dziennikarzem redakcji ekonomicznej RMF FM Michałem Zielińskim ekspert rynku Wojciech Jakubik zapowiada, że zimą taryfy gazowe znów pójdą w górę.

"Myślę, że nowa taryfa gazowa może być wyższa o kilkanaście procent. Będzie drożej, nie ma siły: w całej Europie jest drożej, u nas też" - stwierdza.

Jednym z powodów - zauważa Michał Zieliński - są pustki w europejskich magazynach. O celowe działanie oskarża się tu Rosjan, którzy kontrolują część magazynów i są największym dostawcą gazu dla Europy.

Rosyjski Gazprom przed zimą nie zwiększa dostaw i powtarza, że zrobi to dopiero wtedy, kiedy ruszy Nord Stream 2.

Co ważne, gaz to nie tylko ogrzewanie. Drożeje także produkcja w fabrykach chemicznych, droższe są więc np. nawozy - a to oznacza wyższe koszty dla rolnictwa, czyli: kolejne podwyżki cen jedzenia.