"Rząd nie powstrzyma podwyżek cen prądu, bo to nie on decyduje o ich wysokości" - przekonywał w RMF FM gość Krzysztofa Ziemca, premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, wpływ na ewentualny wzrost opłat za energię elektryczną uzależniony jest od zewnętrznego regulatora, jakim jest Urząd Regulacji Energetyki.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak zaznaczył premier Morawiecki, Polacy zapłacą wyższe rachunki, w związku z bardzo drogą polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Mamy tutaj bardzo drogą politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jesteśmy świadomi, że Polska jest członkiem UE. Dzisiaj ceny uprawnień do emisji CO2 oscylują wokół 50 euro, są bardzo drogie. To koszt polityki Unii Europejskiej, koszt polityki klimatycznej będzie w rachunkach klientów. Następnie firmy energetyczne biorą ten koszt, przedkładają propozycje taryf do niezależnego regulatora. Gdybyśmy my zrobili jakąś ingerencję wobec tego regulatora, byłoby to naruszenie przepisów, a my tego nie zrobimy - mówił Morawiecki.

Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM nie wykluczył podwyżki cen energii elektrycznej, ale zaprzeczył informacjom o 40-procentowy wzroście rachunków za prąd.

Cennik usług za prąd w gestii URE

Ceny nie pójdą w górę o 40 proc., to jest straszenie. Obywatele mają prawo wiedzieć, że ten koszt polityki UE jest bardzo wysoki. To Urząd Regulacji Energetyki decyduje o tym, na ile się zgodzić. Wszyscy ponosimy koszt polityki klimatycznej Unii Europejskiej, dzięki temu też mamy z kolei czystsze środowisko, dzięki temu walczymy o nowe technologie - to się na tym punkcie opłaci - dodał Morawiecki.