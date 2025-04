Grupa PKP Cargo przedstawiła wyniki finansowe, z których wynika, że w 2024 r. spółka odnotowała stratę netto w wysokości 2,41 mld zł. W komunikacie przekazano ponadto, że audytor PKP Cargo odstąpił od wydania opinii za rok 2024, ponieważ czeka na przygotowanie planu restrukturyzacji.

Grupa PKP Cargo opublikowała w poniedziałek raport, w którym ujawniła, że w 2024 roku odnotowała stratę netto w wysokości 2,41 mld zł; zysk operacyjny bez amortyzacji (EBITDA) wyniósł 299,7 mln zł.

Główne przyczyny strat to odpisy na utratę wartości taboru oraz spadek przychodów z umów z klientami. Spółka ma nadzieję na systematyczny rozwój rynku towarowych przewozów kolejowych w kolejnych latach.

Spółka poinformowała w komunikacie, że audytor PKP Cargo odstąpił od wydania opinii za rok 2024, ponieważ czeka na przygotowanie planu restrukturyzacji. W poniższym artykule dowiesz się, kiedy zostanie on zaprezentowany.

PKP Cargo poinformowało w poniedziałek, że grupa odnotowała w 2024 r. ok. 2,41 mld zł straty netto, a zysk operacyjny bez amortyzacji (EBITDA) wyniósł 299,7 mln zł.

Przychody z działalności operacyjnej grupy PKP Cargo wyniosły w 2024 r. 4 mld 519 mln 300 tys. zł, strata na działalności operacyjnej wyniosła 2 mld 691 mln 400 tys. zł, a strata przed opodatkowaniem to 2 mld 884 mln 500 tys. zł. Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 4 mld 460 mln 400 tys. zł.

W raporcie zwrócono uwagę, że jedną z przyczyn odnotowanych w ub.r. ujemnych wyników finansowych były odpisy na utratę wartości taboru, a kolejną - spadek przychodów z tytułu umów z klientami, którego efektem była niższa przewieziona masa.

"Oczekujemy, że w kolejnych latach rynek towarowych przewozów kolejowych czeka systematyczny rozwój. Zapowiadane inwestycje w infrastrukturę, oczekiwane wyrównywanie warunków dostępu do infrastruktury kolejowej i drogowej, a także promowanie bardziej ekologicznej formy transportu przełożą się na odwrócenie obecnego trendu i zwiększenie wolumenu przewożonych towarów, a w kolejnych latach powinny przynieść pozytywne, mierzalne efekty" - przekazano w piśmie.

Audytor nie wydał opinii do sprawozdania

Spółka przekazała w komunikacie, że audytor PKP Cargo odstąpił od wydania opinii za rok 2024, ponieważ czeka na przygotowanie planu restrukturyzacji.

W sprawozdaniu zarządu z działalności za ubiegły rok zarządca masy sanacyjnej Izabela Powałka-Skonieczna zwróciła uwagę, że w planie restrukturyzacji zawarte będą m.in. działania, jakie spółka podejmie w krótkim i długim terminie w celu odbudowy pozycji na rynku kolejowych przewozów towarowych.

"W ramach podjętych działań spółka zrealizowała lub jest w trakcie realizacji: optymalizacji zatrudnienia, zakończenia części umów dzierżawy zbędnych dla prowadzonej działalności, sprzedaży części składników majątku, ograniczenia nieuzasadnionych nakładów inwestycyjnych i dostosowania ich do potrzeb przewozowych, reorganizacji struktury organizacyjnej spółki. Wszystkie szczegóły tych działań oraz strategia zmian PKP Cargo w restrukturyzacji zostaną zaprezentowane w planie restrukturyzacji, który zostanie złożony w odpowiednim sądzie i zaprezentowany w czerwcu 2025 roku" - podano w komunikacie spółki.

"Na ten dokument czeka także audytor spółki, który z powodu jego braku odstąpił od wydania opinii za 2024 rok. Odmowa wyrażenia opinii nie jest równoznaczna z negatywną opinią. Oznacza to, że w tym momencie audytor z przyczyn obiektywnych, tzn. braku możliwości zapoznania się z kompleksowym planem restrukturyzacyjnym spółki, nie jest w stanie wydać opinii" - dodano.

Pierwotnie PKP Cargo miało przedstawić plan restrukturyzacyjny do końca lutego 2024 roku, ale 27 lutego spółka poinformowała, że zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo złożył do sądu wniosek o przedłużenie do 30 czerwca 2025 r. terminu na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego spółki.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. Wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, obejmujących do 30 proc. zatrudnionych.