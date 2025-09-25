DHL zamierza przejąć wszystkie udziały w firmie APM Solutions. Wniosek o wyrażenie zgody w tej sprawie wpłynął do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma chce przyspieszyć rozbudowę sieci automatów paczkowych w Polsce.

DHL planuje rozbudowę sieci automatów paczkowych / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

19 września UOKiK otrzymał wniosek DHL o przejęcie kontroli nad APM Solutions. Wówczas DHL publicznie ogłosił zamiar przejęcia tej spółki.

Jak wynika z wniosku, APM Solutions zajmuje się rozwijaniem, organizowaniem oraz zarządzaniem siecią automatów paczkowych w Polsce i obecnie jest wspólnie kontrolowane przez spółki należące do grupy kapitałowej Deutsche Post AG (właściciel m.in. DHL) oraz Alibaba Group Holding Limited (właściciel m.in. platformy handlowej AliExpress).

DHL eCommerce informowała 19 września, że dzięki przejęciu kontroli nad spółką przyspieszy rozwój sieci automatów paczkowych "DHL Box 24/7" i planuje mieć ich 10 tys. do końca przyszłego roku.

Jak poinformowano w komunikacie, inwestycje w Polsce są częścią szerszej, europejskiej strategii DHL. W ciągu ostatnich trzech lat firma inwestowała w Polsce ok. 235 milionów euro rocznie. Na rozwój w Europie przeznaczy ok. 1 mld euro w ciągu pięciu lat.

"Dzięki tym nakładom, DHL rozwinie swoją sieć automatów paczkowych na takich rynkach jak Wielka Brytania, Włochy, kraje Beneluksu, Turcja i Czechy" - napisano w ówczesnym komunikacie firmy.