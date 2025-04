Zbliża się majówka, a wraz z nią pytania o dni wolne. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, jak w tym roku wygląda kwestia wolnego dnia za święto 3 maja, przypadające w sobotę. Czy pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, np. 2 maja? Odpowiedź może zaskoczyć.

Majówka bez wolnego? Sprawdź, co na to prawo pracy / Shutterstock

Decyzja w rękach pracodawcy

W kontekście nadchodzącej majówki i święta Narodowego 3 Maja, które w tym roku wypada w sobotę, Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że to pracodawca decyduje o dniu wolnym za to święto. Wbrew powszechnym oczekiwaniom, nie musi to być koniecznie 2 maja.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dzień wolny za święto 3 maja, jednak może on wyznaczyć ten dzień według własnego uznania, zachowując okres rozliczeniowy. To oznacza, że wolne może zostać przyznane zarówno przed jak i po święcie.

Kiedy wolne za 3 maja?

PIP wyjaśnia, że termin udzielenia wolnego zależy od okresu rozliczeniowego. Przy miesięcznym należy oddać wolne jeszcze w maju, a przy trzymiesięcznym - w jego trakcie. Pracodawca nie jest zobowiązany uzgadniać z pracownikami daty wolnego dnia, wystarczy, że poinformuje o niej w sposób przyjęty w firmie.

Co z urlopem wypoczynkowym?

W sytuacji, gdy pracownik planował urlop wypoczynkowy na dzień wyznaczony jako wolny za święto, dzień ten nie jest traktowany jako urlop. Pracownik korzysta z dnia wolnego, a nie z urlopu wypoczynkowego.

PIP podkreśla, że w niektórych przypadkach, np. przy zatrudnieniu na pół etatu czy w równoważnym systemie czasu pracy, udzielenie dodatkowego dnia wolnego może nie być konieczne.

Nieudzielenie pracownikowi wolnego dnia za święto 3 maja jest naruszeniem przepisów o czasie pracy i może skutkować karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.