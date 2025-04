Przed nami wyjątkowo ciepła majówka! W sobotę, 3 maja, mieszkańcy Mazowsza i Śląska mogą spodziewać się temperatur sięgających nawet 28 stopni Celsjusza. A jak wynika z prognozy IMGW, w trakcie długiego weekendu majowego na większości obszarów kraju termometry będą wskazywać przyjemne 20 do 25 stopni Celsjusza. To doskonała okazja, by cieszyć się słońcem i spędzić czas na świeżym powietrzu!

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Temperatura poszybuje w górę!

Według synoptyków, w czwartek 1 maja temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na obszarach podgórskich Karpat do 20-23 st. C na przeważającym obszarze kraju. W woj. pomorskim maksymalna temperatura powietrza wyniesie 14 st. C.

W piątek 2 maja temperatura maksymalna wzrośnie do 25 st. C w zachodniej części Polski. W niektórych regionach, m.in. na Śląsku, termometry wskażą nawet 27 st. C. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie ma być 21 st. C. Na terenach podgórskich Karpat najchłodniej, bo ok. 18 st. C.

Centrum Modelowania Meteorologicznego nie prognozuje opadów na pierwsze dwa dni maja.

Gdzie będzie najcieplej?

Nawet do 28 st. C w woj. mazowieckim i śląskim IMGW prognozuje na 3 maja. Na przeważającym obszarze kraju ma być od 25 do 26 st. C, jedynie na terenach podgórskich Karpat 19 st. C, w Koszalinie niewiele mniej, bo 18 st. C. W woj. mazowieckim i śląskim nie prognozuje się niższej temperatury niż 15 st. C. Tego dnia mogą wystąpić opady do 10 mm w Wielkopolsce, dużo mniejsze są prognozowane w centrum kraju, na Warmii i Mazurach oraz na Dolnym Śląsku.

Jak wynika z prognozy IMGW temperatura minimalna w nocy na początku maja nie będzie spadać w okolice zera. W Suwałkach temperatura może spaść do 4 st. C. Na pozostałym obszarze kraju najniższe temperatury będą się wahały od 7 do 10 st. C.

Długoterminowe przewidywania IMGW

Według długoterminowej prognozy pogody na okres od 28 kwietnia do 4 maja średnia temperatura maksymalna wyniesie ok. 18-17 st. C na przeważającym obszarze kraju. Jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat termometry wskażą ok. 14 st. C. Instytut prognozuje, że temperatura w tym tygodniu nie powinna spaść poniżej 6 st. C.

Prognozy dłuższe niż te na kilka dni są cały czas obarczone dużym ryzykiem niesprawdzenia - zastrzegł prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem, czynniki atmosferyczne, z którymi mierzymy się w kwietniu, jak dobowe rekordy temperatur, śladowe opady i idąca za tym susza, są bezpośrednim efektem zmiany klimatu.

Jednak zmienność pogody w okresie wiosennym jest wysoka, dlatego że nad Polskę czasem napływa chłodniejsze powietrze z zimnej jeszcze północy, a czasem cieplejsze z południa - zaznaczył. Ekspert powiedział, że susze, coraz częstsze bardzo wysokie natężenia opadów nawalnych, a także rekordowo wysokie temperatury są ewidentnym przejawem globalnego ocieplenia. Globalne ocieplenie to nie tylko zmiana średniej temperatury, ale także dużo większa nieprzewidywalność różnego rodzaju ekstremów związanych z pogodą - podkreślił ekspert.