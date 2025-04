Czy to przepis na kolejny hit kinowy? Reżyser "Konklawe", Edward Berger, połączy siły z Bradem Pittem, aby stworzyć film "The Raiders". Produkcja zostanie oparta na motywach bestsellerowej powieści autorstwa Tima Wintona "Jeźdźcy".

Brad Pitt / Simon Wohlfahrt / AFP / East News

Gorącą informację o współpracy Edwarda Bergera i Brada Pitta podał, powołując się na własne źródła, portal Deadline. Studio A24 wyprzedziło inne zainteresowane projektem studia filmowe i serwisy streamingowe. "The Raiders" wyprodukuje dla niego należąca do Ridleya Scotta firma Scott Free. W produkcję zaangażowała się też firma Pitta, Plan B.

Od powieści do ekranu - historia "Jeźdźców"

Bohaterem powieści Wintona, zatytułowanej "Jeźdźcy", jest Fred Scully, w którego rolę ma wcielić się Pitt. Po dwóch latach podróży po Europie zatrzymuje się z żoną i córką w Irlandii. Tam, za namową żony, kupują stary dom na farmie, stojący w cieniu zamku.

Fred zostaje, by zająć się renowacją, podczas gdy żona Jennifer wraca z córką do rodzinnej Australii, by spieniężyć majątek. Gdy nadchodzi czas ich powrotu, z samolotu wysiada tylko zszokowana 7-letnia Billie, która nic nie mówi. Fred nie ma pojęcia, czemu przyleciała sama bez żadnego wytłumaczenia czy kontaktu ze strony żony. Jego życie wali się w gruzach.

Jak zapewnia polski wydawca książki, "Jeźdźcy" to poruszająca opowieść o poszukiwaniu odpowiedzi na dziesiątki pytań "dlaczego?" i wywierająca duże wrażenie historia odnajdywania się dwojga życiowych rozbitków.

Prawa do wydanej w 1994 roku powieści zakupił 10 lat temu David Kajganich, który napisze teraz na jej podstawie scenariusz. Przez pewien czas chciał wyreżyserować adaptację, jednak projekt do przodu popchnęło dopiero zainteresowanie scenariuszem Pitta i Bergera, który wyreżyseruje teraz tę ekranizację.

Zdjęcia do "The Raiders" mają rozpocząć się na początku 2026 roku w kilku europejskich lokacjach. Choć Berger rozważał kilka innych projektów, to właśnie ekranizacja powieści Wintona z Pittem w obsadzie będzie najprawdopodobniej jego kolejnym filmem.

Na razie Berger zakończył zdjęcia do dramatu "The Ballad of a Small Player" ("Ballada o drobnym graczu") z Colinem Farrellem w roli głównej. Premiera tego obrazu planowana jest na jesień.