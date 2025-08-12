Już we wrześniu rolnicy i ich rodziny otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w tym miesiącu wypłaci tzw. czternastą emeryturę. Zdecydowana większość uprawnionych może liczyć na około 1880 zł brutto, czyli równowartość najniższej emerytury.

KRUS: we wrześniu 14. emerytura; większość uprawnionych otrzyma ok. 1880 zł brutto / Shutterstock

Dla kogo czternasta emerytura?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przypomina, że czternasta emerytura, popularnie nazywana "czternastką", trafi do osób, które na dzień 31 sierpnia 2025 roku miały prawo do emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Oznacza to, że wsparcie obejmie szerokie grono uprawnionych - zarówno emerytów, jak i rencistów związanych z rolnictwem.

Jak podkreśla Katarzyna Kluczyńska z KRUS, większość beneficjentów otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, czyli 1 878,91 zł brutto. Po odliczeniu podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej, na rękę do seniorów i rencistów trafi 1 709,81 zł.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Nie wszyscy jednak mogą liczyć na pełną kwotę czternastej emerytury. Świadczenie w całości przysługuje tym, których suma pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2 900 zł brutto miesięcznie. Jeżeli ten próg zostanie przekroczony, czternastka będzie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że z kwoty 1 878,91 zł brutto zostanie odjęta różnica pomiędzy sumą przysługujących świadczeń a granicą 2 900 zł.

Przykład? Jeśli rolnik otrzymuje miesięcznie emeryturę lub rentę w wysokości 3 300 zł brutto, to przekracza próg o 400 zł. W takim przypadku jego czternasta emerytura zostanie pomniejszona właśnie o 400 zł i wyniesie 1 478,91 zł brutto.

Terminy wypłat i sposób realizacji

KRUS zaplanował wypłaty czternastej emerytury zgodnie z harmonogramem comiesięcznych przelewów. Dodatkowe środki trafią do uprawnionych w terminach: 7, 8, 10, 15, 20 i 25 września. To ważna informacja dla osób, które czekają na wsparcie finansowe - środki pojawią się na kontach razem z regularną emeryturą lub rentą.

Osoby, które swoje świadczenia otrzymują kwartalnie, a ich najbliższa wypłata przypada na październik, również nie zostaną pominięte. Dla nich czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu.

Co warto wiedzieć?

Przypomnijmy, że czternasta emerytura jest świadczeniem jednorazowym i nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków - KRUS przyznaje ją z urzędu wszystkim, którzy spełniają określone kryteria. Wypłata ta nie podlega egzekucji komorniczej, co oznacza, że w całości trafia do uprawnionego.