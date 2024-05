W zeszłym roku to było 2650 złotych brutto, w tym roku 14. emerytura wyniesie 1780 złotych. To tyle ile wynosi najniższa emerytura. Wypłata "czternastki" nastąpi we wrześniu.

14. emerytura będzie niższa niż w zeszłym roku / Shutterstock Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie określające, że wypłata 14. emerytury nastąpi we wrześniu. Świadczenie wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Według rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "czternastkę" w pełnej wysokości dostaną te osoby, które pobierają emeryturę w wysokości do 2900 zł brutto. Ustawa stanowi, że to świadczenie nie może być niższe niż minimalna emerytura. Tym samym rząd Donalda Tuska zaplanował wypłacenie najniższej możliwej "czternastki" przewidzianej w ustawie wprowadzonej w czasach PiS. Dodatkowo, próg dochodowy pozostaje niezmienny - tak jak w zeszłym roku, jeśli emeryt dostaje co miesiąc więcej niż 2 900 zł emerytury, to "czternastka" będzie wypłacona z proporcjonalnym potrąceniem, czyli w niższej kwocie na zasadzie złotówka za złotówkę. Rząd zdecydował również, że ma być ona wypłacona we wrześniu, chociaż około miliona emerytów, do których pieniądze trafiają pierwszego dnia miesiąca, dostaną świadczenie już w sierpniu. Oprócz podatku dochodowego "czternastka" jest też wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną lub o alimenty. Zobacz również: Drastyczna decyzja w PKP Cargo. Dotyczy nawet 30 proc. pracowników

