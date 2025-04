W Polsce rośnie liczba emerytów decydujących się na powrót do aktywności zawodowej. Dane ZUS pokazują, że pod koniec ubiegłego roku liczba dorabiających seniorów wzrosła do 872,6 tysiąca. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim kobiet i jest najbardziej widoczne w województwach mazowieckim i śląskim.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że coraz więcej osób z przyznanym prawem do emerytury decyduje się na kontynuowanie pracy zawodowej. W ciągu ostatnich lat liczba dorabiających emerytów systematycznie rośnie - z 575 tys. w 2015 roku do 872,6 tys. na koniec ubiegłego roku. Jak informuje Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, wśród dorabiających emerytów przeważają kobiety. Na przełomie 2024 i 2025 roku panie stanowiły 58,1 proc. wszystkich pracujących seniorów. Średni wiek dorabiających kobiet wynosił wówczas 66,3 roku, podczas gdy mężczyzn - 69,2 roku. Analiza regionalna pokazuje, że najmniej pracujących emerytów mieszka w województwie opolskim - jedynie 2,3 proc. w skali kraju. Z kolei najwięcej aktywnych zawodowo seniorów znajduje się w województwach mazowieckim i śląskim. W województwie mazowieckim na tysiąc emerytów aż 166 osób podejmuje pracę, co stanowi najwyższy wskaźnik w Polsce. Wśród pracujących emerytów dominują osoby zatrudnione na umowę o pracę - stanowią one 38,4 proc. ogółu. Dużą grupę stanowią również osoby prowadzące pozarolniczą działalność (29,6 proc.) oraz pracujące na umowę zlecenie (26 proc.). Najwięcej emerytów pracuje w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, gdzie znajduje zatrudnienie 16,2 proc. seniorów.

