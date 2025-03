"Liczba emerytów, którzy nie nabyli prawa do emerytury minimalnej, ale pobierają emeryturę z ZUS to ponad 400 tys. osób" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Polityk Nowej Lewicy mówił o tzw. świadczeniach w drodze wyjątku, które mogłyby być szansą dla takich osób. Gość Grzegorza Sroczyńskiego uważa, że przyznawanie 800+ tylko najbiedniejszym to zły pomysł.

Wideo youtube Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM wskazał, że ponad 400 tys. osób pobiera w Polsce emeryturę niższą od minimalnej. To jest bardzo duża liczba - powiedział Sebastian Gajewski, przyznając, że od 2011 r. wzrosła ona "bodaj o 18 razy". Kwota emerytury minimalnej wynosi obecnie 1878 zł. Wyróżnienia wymaga ta grupa osób, które rzeczywiście pracowały i pracowały w tych formach, które nie stanowiły tytułu do ubezpieczeń społecznych, w związku z tym ta praca nie zalicza się im do stażu do emerytury minimalnej, a powód podejmowania tej pracy w takich formach leżał w realiach polskiej transformacji społeczno-gospodarczej - mówił wiceminister, podając jako przykład górników z tzw. biedaszybów. Gość RMF FM dodał, że dzisiaj szansą dla tych osób mogą być tzw. świadczenia w drodze wyjątku. Na przykład emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, które są przyznawane przez prezesa ZUS, w przypadkach, w których ktoś nie spełnił warunków do nabycia prawa do emerytury ze szczególnych powodów i już nie może ze względu na wiek lub stan zdrowia podejmować aktywności zawodowej - tłumaczył polityk. Sądy do tej pory mówiły, że na przykład taką okolicznością (...) może być mieszkanie w regionie o bardzo wysokim bezrobociu - dodał. Ogranicznie 800+ Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej uważa, że pomysł ograniczenia przyznawania 800+ tylko osobom najmniej zamożnym, zaproponowany przez prezesa InPostu oraz szefa zespołu ds. deregulacji Rafała Brzoskę, jest złym pomysłem. Gajewski wskazał, że zmiana doprowadziłaby m.in. do znacznego rozrostu biurokracji, ponieważ dzisiaj wypłacanie świadczenia jest wykonywane automatycznie, a nadzorowane przez niewielką grupę urzędników. Gdyby trzeba było wnikliwiej filtrować osoby, którym miałoby być wypłacone 800+, potrzebna byłaby do tego "armia" ludzi - twierdzi wiceminister. Każdy, kto dzisiaj podejmuje się trudu wychowania dziecka (...) musi otrzymać od państwa widomy znak, że państwo go w tym rodzicielstwie wspiera - dodał polityk. Sebastian Gajewski / Leszek Szymański / PAP Umowy śmieciowe dla cudzoziemców i praca kurierów Rafał Brzoska zaproponował także, by polskie firmy mogły bardziej elastycznie zatrudniać cudzoziemców, np. na tzw. umowach śmieciowych. Wiceminister MRPiPS Sebastian Gajewski przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że jest przeciwny temu rozwiązaniu. Mamy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - red.) głębokie przekonanie, że cudzoziemcy mogą uzupełniać braki rąk do pracy na polskim rynku pracy (...). Z drugiej strony uważamy, że w pierwszej kolejności powinniśmy poszukiwać pracowników na rynku polskim i aktywizować te grupy, które są mniej aktywne - powiedział gość Grzegorza Sroczyńskiego. Uważamy, że z tych dwóch powodów należy zostawić te rozwiązania, które są i baczyć na to, w jakich warunkach pracują cudzoziemcy i kiedy są zatrudniani - dodał. Prowadzący popołudniową rozmowę w RMF FM przywołał także przykład niesprawiedliwego traktowania jednego z kurierów, który pracując na umowę B2B, nie może nawet skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Wszystkie osoby, które wykonują pracę zależną, muszą być chronione - mówił w RMF FM Sebastian Gajewski, a odpowiadając na pytanie, czy kurierzy w Polsce powinni być zatrudniani na etatach, odpowiedział: Jeśli czyjekolwiek zatrudnienie (...) odpowiada cechom stosunku pracy (...), ktoś pracuje w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pracodawca może mu wydawać polecenie, to taka osoba powinna być zatrudniona w stosunku pracy. Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video. Zobacz również: Paweł Zalewski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

