W 2025 roku emeryci i renciści po raz kolejny mogą liczyć na dodatkową gratyfikację finansową - trzynastą emeryturę. Jest to świadczenie wypłacane raz do roku, które nie wymaga składania dodatkowych wniosków. ZUS zapowiedział, że pierwsze wypłaty trafią do uprawnionych jeszcze przed Wielkanocą.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę? / Marek Bazak / East News

Kwota 13. emerytury w 2025 roku

Trzynasta emerytura w 2025 roku wynosi równowartość najniższej emerytury, ustalonej na 1878,91 zł brutto. To świadczenie jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania wniosku, wraz ze świadczeniem podstawowym w terminie jego wypłaty.

Trzynaste emerytury są wypłacane razem ze świadczeniem podstawowym. Przysługuje ono 889 tys. uprawnionych. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie 1,67 mld zł brutto.

ZUS podał terminy wypłat 13. emerytury

Ile wynosi kwota trzynastej emerytury w 2025 roku / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Pierwsze wypłaty planowane są już w marcu, a dokładniej - osoby, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na początek miesiąca, otrzymają dodatkowe świadczenie jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Szczegółowe daty wypłat zależą od terminu wypłaty świadczenia głównego.

Jak wyjaśnia w rozmowie z Infor.pl Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego, wypłaty są realizowane tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do uprawnionych. Jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, środki są przekazywane wcześniej, tak aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem płatności, trafiły do emeryta lub rencisty - tłumaczy. Kalendarz wypłat zmienił się w kwietniu z powodu Wielkanocy.

I tak jeśli termin wypłaty przypada na 1 kwietnia, to pieniądze dla tych osób zostaną przekazane na pocztę 27 marca, natomiast do banku trafią 31 marca.

Poniżej harmonogram wypłat trzynastej emerytury na 2025 rok. Ze względu na układ świąt - jak informuje ZUS - niektóre terminy zostaną zmienione. Przypomnijmy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty w siedmiu standardowych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

1 kwietnia (wtorek) - wypłata bez zmian,

(wtorek) - wypłata bez zmian, 5 kwietnia (sobota) - wypłata przesunięta na 4 kwietnia (piątek),

(sobota) - wypłata przesunięta na 4 kwietnia (piątek), 6 kwietnia (niedziela) - wypłata również 4 kwietnia (piątek),

(niedziela) - wypłata również 4 kwietnia (piątek), 10 kwietnia (czwartek) - wypłata bez zmian,

(czwartek) - wypłata bez zmian, 15 kwietnia (wtorek) - wypłata bez zmian,

(wtorek) - wypłata bez zmian, 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) - wypłata przesunięta na 18 kwietnia (piątek),

(Niedziela Wielkanocna) - wypłata przesunięta na 18 kwietnia (piątek), 25 kwietnia (piątek) - wypłata bez zmian.

Kto otrzyma 13. emeryturę?

Do grona odbiorców trzynastej emerytury zaliczają się nie tylko emeryci, ale również renciści, osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz świadczenia przedemerytalne. Warto zaznaczyć, że w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka osób (np. wdowa i osierocone dziecko), trzynasta emerytura jest dzielona na równe części.

Jak obliczyć kwotę netto 13. emerytury?

Aby obliczyć kwotę netto trzynastej emerytury, należy od kwoty brutto odjąć składkę zdrowotną (9%) oraz zaliczkę na podatek dochodowy (12%). Warto jednak pamiętać, że od pewnych kwot brutto ZUS nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, co może wpłynąć na ostateczną kwotę netto.

Dodatkowe świadczenie - czternasta emerytura

Warto wspomnieć również o 14. emeryturze, która jest dodatkowym wsparciem finansowym dla seniorów. Jej wysokość w 2025 roku również odpowiada kwocie minimalnej emerytury. Próg dochodowy decyduje o pełnej lub pomniejszonej wysokości tego świadczenia.

Pełną kwotę mogą otrzymać osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku emerytów pobierających wyższe świadczenia, wprowadzony został mechanizm "złotówka za złotówkę", który redukuje wysokość dodatkowego świadczenia rocznego proporcjonalnie do przekroczenia progu dochodowego. Minimalna kwota, jaką można otrzymać, to 50 zł brutto, co dotyczy osób, których emerytura mieści się w przedziale między 2900 zł a 4728,91 zł brutto.

Aby kwalifikować się do otrzymania "czternastki", senior musi posiadać ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej lub świadczenia przedemerytalnego. Nie przysługuje ona osobom, których prawo do tych świadczeń zostało zawieszone w dniu poprzedzającym miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia. W ubiegłym roku, na przykład, osoby z zawieszonymi świadczeniami na dzień 31 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania, nie otrzymały 14. emerytury.

DGP/Infor.pl