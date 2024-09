1 października ruszy nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic. Chodzi o trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia - "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z programu Aktywny Rodzic będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci.

Trzy świadczenia dla rodziców małych dzieci

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy", wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata - od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami - 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Drugie świadczenie - "aktywnie w żłobku" - ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością. Nie pokrywa kosztów wyżywienia.

Trzecie świadczenie - "aktywnie w domu" - będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania pieniędzy na każde - w tym na pierwsze i jedyne dziecko - w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Rodzic ma możliwość zmiany świadczenia

Resort rodziny podkreśla, że wybór jednego ze świadczeń zależy od decyzji rodzica.

"Na to samo dziecko za dany miesiąc może być wypłacone tylko jedno ze świadczeń. Rodzic będzie miał także możliwość wielokrotnej zmiany świadczeń, tj. rezygnacji z jednej formy wsparcia i przejścia na drugą, z zastrzeżeniem, że w danym miesiącu na dane dziecko rodzic będzie mógł pobierać tylko jedno z wybranych przez siebie świadczeń" - wyjaśniono.



Jak złożyć wniosek?

Rodzic może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyłącznie przez internet. Kanały, z których może skorzystać, to platforma PUE ZUS (eZUS), aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna i portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwsze wypłaty środków z programu planowane są na przełomie listopada i grudnia.