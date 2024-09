Poniedziałek jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o bon energetyczny. Jest on przeznaczony dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wysokość świadczenia wynosi od 300 do 1200 zł.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Od czego zależy wysokość świadczenia?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne na energię elektryczną przeznaczone dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Gospodarstwom jednoosobowym przysługuje wsparcie w kwocie 300 zł, a dwu- i trzyosobowym - 400 zł. Te liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł, a sześcioosobowe i większe - 600 zł.



Jeśli w domu wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc.

Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z bonu energetycznego?

Jakie progi dochodowe obowiązują w przypadku bonu energetycznego?

To do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku bonu energetycznego działa zasada "złotówka za złotówkę". Jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wynosi 20 zł.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Dokument można składać w urzędzie gminy, przez formularz internetowy, poprzez platformę ePUAP lub przez aplikację mObywatel. Można go też wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku decydująca jest data stempla pocztowego.

Wypłaty świadczeń z tytułu bonu powinny nastąpić pod koniec 2024 r.

Pobierz wniosek o wypłatę bonu energetycznego

Złóż wniosek o wypłatę bonu energetycznego przez internet