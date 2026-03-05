Narodowy Bank Polski od 2021 roku nie wykazuje zysku. Według grudniowych szacunków również 2025 rok bank centralny zakończy ze stratą. Prezes Adam Glapiński poinformował, że łączne straty bilansowe z ostatnich lat mogą sięgnąć nawet 100 miliardów złotych.

Prezes NBP Adam Glapiński

Ostatni dodatni wynik finansowy NBP miał miejsce w 2021 r., kiedy zysk wyniósł ponad 10,97 mld zł.

W kolejnych latach bank centralny notował straty: w 2022 r. -16,9 mld zł, w 2023 r. -20,8 mld zł, a w 2024 r. ponad -13,3 mld zł.

Na wynik finansowy NBP wpływ ma kilka elementów - przede wszystkim rezerwy walutowe. Bank centralny lokuje je głównie w rządowych papierach dłużnych, a także w innych papierach wartościowych, czyli m.in. w papierach pozarządowych, jednostkach funduszy inwestycyjnych; dokonuje też lokat na krótkie terminy.

Zysk dawno niewidziany

Danych za rok 2025 jeszcze nie ma, lecz w grudniu ub.r. prezes NBP Adam Glapiński w liście do sekretarza Komitetu Stałego Rady Ministrów Mariusza Skowrońskiego pisał, że w roku 2025 bank centralny odnotuje stratę i będzie ona pokaźna.

"(...) NBP poniósł stratę za 2024 r. oraz wysoce prawdopodobny jest ujemny wynik finansowy NBP w 2025 r. Nie można również wykluczyć straty NBP w kolejnych latach, w sytuacji, gdy utrzymają się obecnie dominujące tendencje aprecjacyjne kursu złotego do walut obcych. Z tego względu, wskazanie szerszych niż obecnie istniejące możliwości pokrywania przez NBP strat bilansowych, które na koniec 2024 r. przekroczyły już 60 mld złotych, a na koniec 2025 r. prawdopodobnie zbliżą się do 100 mld złotych, jest sprawą niezwykle pilną i ważną" - wskazał prezes NBP.

W mediach pojawiły się doniesienia, że strata NBP za ub.r. może wynieść nawet 30 mld zł.

Rezerwy walutowe i polityka pieniężna

Na zysk lub stratę NBP największy wpływ mają wyniki osiągane przez bank centralny z rezerw walutowych oraz z prowadzonej przezeń polityki pieniężnej.

Wynik na rezerwach walutowych składa się z dwóch elementów - z jednej strony z odsetek wypłacanych od obligacji oraz wynik z inwestycji w fundusze czy wpływy z lokat, a z drugiej strony z wyceny w złotych tych instrumentów, które są nominowane w walutach obcych. To powoduje, że choć z samego inwestowania rezerw walutowych NBP uzyskuje dodatni wynik, to przy umocnieniu się złotego bank centralny uzyskuje stratę z samej wyceny tych papierów.

Złoto, które również stanowi dużą część rezerw walutowych, nie jest wyceniane na bieżąco, tylko bank odnotowuje dodatni lub ujemny wynik w momencie sprzedaży kruszcu.

Poza tym na wynik NBP wpływa polityka pieniężna, którą bank prowadzi - przede wszystkim chodzi o dyskonto od bonów pieniężnych, które bank centralny emituje, aby ograniczyć nadpłynność sektora bankowego. Do tego dochodzą jeszcze koszty odsetek od rezerwy obowiązkowej i innych podobnych operacji.