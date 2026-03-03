Fabryka Cukierków "Pszczółka" z Lublina może rozszerzyć swoją działalność o produkcję żywności energetycznej o długim terminie przydatności, przeznaczonej dla wojska. Taką informację przekazał wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

Fabryka Cukierków "Pszczółka" może rozszerzyć swoją działalność o produkcję żywności energetycznej o długim terminie ważności dla wojska.

Szczegóły projektu mają zostać przedstawione przez zarząd do końca kwietnia.

Zakład ma potencjał rozwoju i możliwość uruchomienia nowych linii produkcyjnych.

To pomysł wykorzystania zasobów dotąd niewykorzystanych w fabryce "Pszczółka" w kierunku wojska, a właściwie produkcji produktów o długim terminie wykorzystania dla NATO - powiedział w poniedziałek wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, który wcześniej odwiedził zakład w Lublinie.

Wiceszef MAP podkreślił, że szczegóły dotyczące realizacji projektu przedstawi zarząd firmy. To, że my modernizujemy ten zakład i chcemy rozwijać dalej, myślę, że najdalej na koniec kwietnia zostanie przedstawione przez zarząd w formule klasycznej strategii rozwoju Krajowej Grupy Spożywczej - zapowiedział.

Produkcja na potrzeby wojska i NATO

Wrona zaznaczył, że projekt jest na etapie rozmów i przygotowań, ale "mamy przekonanie, iż w to należy iść". Wskazał, że w obecnej sytuacji, gdy rozwija się "biznes okołowojskowy", nawet producent cukierków może znaleźć nowe szanse rozwoju.

Mówimy o liofilizacji owoców miękkich, o wykorzystaniu polskich cukrowni w tym energetycznym produkcie z długim terminem ważności, 20- czy 30-letnim. Mamy określony rynek zbytu i w tym kierunku chcemy prowadzić te zasoby i ten majątek, którym dysponujemy, jako aktywny inwestor, a nie ministerstwo, które tylko się przygląda, co się dzieje - dodał.

Europoseł Krzysztof Hetman, obecny podczas wizyty, podkreślił, że "Pszczółka" to nowoczesny zakład zatrudniający około 250 osób, z potencjałem do dalszego rozwoju. Jest tam przestrzeń dla tego nowego pomysłu, dla usytuowania nowych linii produkcyjnych - ocenił.

"Pszczółka" działa od 70 lat

Fabryka Cukierków "Pszczółka" działa od 70 lat, produkując m.in. cukierki czekoladowe, praliny, galaretki oraz karmelki twarde i nadziewane. Od 2017 roku fabryka funkcjonuje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie, wykorzystując zautomatyzowane linie produkcyjne i nowoczesne technologie na powierzchni przekraczającej 20,5 tys. metrów kwadratowych.

Zakład należy do Krajowej Grupy Spożywczej, w skład której wchodzi także kilka innych dużych przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej, m.in. Elewarr, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice, Kombinat Rolny Kietrz, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu oraz Zamojskie Zakłady Zbożowe.