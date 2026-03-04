Stany Zjednoczone zdecydowały się na zwolnienie niemieckiej jednostki Rosnieftu PJSC z sankcji nałożonych na rosyjskiego giganta naftowego na czas nieokreślony. Decyzja ta, będąca wynikiem intensywnych negocjacji dyplomatycznych, stanowi znaczące osiągnięcie dla Berlina i wydaje się bezpośrednią konsekwencją niedawnej wizyty kanclerza Niemiec w Waszyngtonie.

Rafineria PCK Schwedt w Niemczech / PATRICK PLEUL/AFP/East News / East News

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA planuje ogłosić tę decyzję w piątek, choć termin ten może ulec zmianie. Niemieckie aktywa Rosnieftu, które Berlin przejął po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku i które pozostają pod zarządem powierniczym, były w zawieszeniu od czasu nałożenia sankcji na spółkę macierzystą pod koniec ubiegłego roku.

Rosneft Deutschland posiada udziały w trzech niemieckich rafineriach, które odpowiadają za 12 proc. krajowej zdolności przetwórczej, w tym w zakładzie PCK Raffinerie GmbH w Schwedt niedaleko Berlina. Firma ma również udział w transalpejskim rurociągu naftowym.

Początkowo USA dały Niemcom sześciomiesięczny termin na rozwiązanie kwestii własności aktywów Rosnieftu, który miał upłynąć 29 kwietnia 2026 roku. Berlin napotkał trudności w znalezieniu nabywcy chętnego do przejęcia tych aktywów, a także starał się unikać ich nacjonalizacji z obawy przed możliwymi retorsjami Kremla wobec niemieckich firm działających w Rosji.

Decyzja o zwolnieniu niemieckiej jednostki Rosnieftu z sankcji na czas nieokreślony jest kluczowa dla stabilności niemieckiego sektora energetycznego.

Ministerstwo gospodarki Niemiec potwierdziło, że pozostaje "w bliskim i konstruktywnym kontakcie" z odpowiednimi władzami USA w sprawie przedłużenia zwolnienia z sankcji. Taki układ zmniejszyłby ryzyko zakłóceń w niemieckich operacjach rafineryjnych w czasie, gdy eskalujący konflikt na Bliskim Wschodzie już teraz destabilizuje globalne rynki energetyczne.

Rosnieft ostrzega przed zagrożeniem dla niemieckich rafinerii z powodu sankcji USA

Rosnieft, rosyjski gigant naftowy, ostrzega, że amerykańskie sankcje mogą poważnie zagrozić działalności rafinerii w Niemczech, co może wpłynąć na dostawy paliwa do stolicy i regionu. W styczniowym liście do minister gospodarki i energii, Katheriny Reiche, zarząd rafinerii PCK Schwedt, kontrolowanej przez Rosnieft, zaapelował o rozwiązanie impasu z USA dotyczącego przyszłości rafinerii.

Rafineria PCK Schwedt zaopatruje dziewięć na dziesięć samochodów w Berlinie oraz dostarcza paliwo do lotniska i przemysłu chemicznego w Brandenburgii i wschodnich Niemczech

Zarząd rafinerii podkreśla, że sankcje wpływają na bezpieczeństwo dostaw w regionie. W obliczu presji ze strony Waszyngtonu, sankcje na Rosnieft i Łukoil, dwóch największych rosyjskich producentów ropy, zagrażają kluczowemu niemieckiemu szlakowi zaopatrzeniowemu z Kazachstanu.

Sankcje USA zwiększają presję na Rosnieft i Berlin, aby podjąć działania. Rozważane są zarówno sprzedaż amerykańskiemu inwestorowi, jak i przejęcie przez państwo niemieckie. Chętnych na razie brak.



