​Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, ogłosiła swoje zaręczyny. Wybrankiem 27-letniej Białorusinki jest brazylijski biznesmen Georgios Frangulis. Nowinę tenisistka przekazała tuż przed turniejem WTA w Indian Wells w USA. Zamieściła na Instagramie film z oświadczyn, do którego dołączono słowa "Ty i ja, na zawsze".

Aryna Sabalenka / MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP / East News

Aryna Sabalenka zaręczyła się

Tenisistka opublikowała film z oświadczyn, a także zdjęcia z pierścionkiem zaręczynowym. Wiadomość udostępniona prawie pięciu milionom obserwujących na Instagramie odbiła się szerokim echem. Zawodniczka otrzymała gratulacje od innych tenisistów, w tym Carlosa Alcaraza, Novaka Djokovicia i Amandy Anisimovej.

Instagram Post

Białorusinka sugerowała możliwe zaręczyny już w styczniu, po zwycięstwie w turnieju WTA 500 w Brisbane w Australii. Wówczas wspomniała o Frangulisie podczas ceremonii wręczenia nagród.

Dziękuję mojemu chłopakowi. Mam nadzieję, że wkrótce będę cię nazywać inaczej - powiedziała, po czym, ku uciesze publiczności, dodała: Wywarłam na niego tylko małą presję, prawda?

Frangulis to szef globalnej marki zajmującej się zdrową żywnością. Z Sabalenką spotyka się od 2024 roku.

Turniej w Indian Wells

Rywalizacja w turniejach głównych WTA i ATP w Indian Wells trwa od środy. Sabalenka - podobnie jak inne czołowe tenisistki, m.in. Iga Świątek - ma wolny los, więc rozpocznie rywalizację od drugiej rundy.

Liderka światowego rankingu wraca do gry po dłuższej przerwie i przegranym finale wielkoszlemowego Australian Open w styczniu.