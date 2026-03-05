Kolejna odsłona Akademii Klimatu wystartowała. To wyjątkowy cykl edukacyjny dla młodzieży z całej Polski. W nowym semestrze czeka nas aż 14 inspirujących spotkań w kinach, podczas których młodzi ludzie i eksperci rozmawiać będą o najważniejszych wyzwaniach klimatycznych współczesnego świata.

/ Materiał prasowy /

Nowa edycja Akademii Klimatu wystartowała 24 lutego w Radomsku. To tam odbyło się pierwsze z czternastu zaplanowanych na semestr wiosenny bezpłatnych spotkań edukacyjnych. Przedsięwzięcie obejmie aż kilkanaście miast, a organizatorzy nie ukrywają, że stawiają na szeroką skalę i wyjątkową formułę.

Młodzież z całej Polski będzie mogła nie tylko obejrzeć nagradzane filmy ekologiczne, ale przede wszystkim wziąć udział w inspirujących rozmowach z ekspertami, twórcami filmów, lokalnymi aktywistami i przedstawicielami społeczności. To nie jest zwykła lekcja - to żywa debata, podczas której uczestnicy mogą zadawać pytania, konfrontować opinie i uczyć się krytycznego myślenia.

Edukacja klimatyczna - fakty zamiast emocji

W świecie, w którym coraz trudniej oddzielić prawdę od dezinformacji, Akademia Klimatu stawia na rzetelną, naukową wiedzę. Organizatorzy podkreślają, że to przestrzeń rozmowy o faktach - bez uproszczeń i moralizowania. Jak mówi Grzegorz Dukielski, prezes Fundacji Green Festival, młodzi ludzie potrzebują dziś nie tylko informacji, ale i narzędzi do ich interpretowania.

Cytat Chcemy, aby wychodzili z tych spotkań nie tylko poruszeni filmem, ale przede wszystkim wyposażeni w kompetencje, które pozwolą im podejmować świadome decyzje jako konsumenci, obywatele i przyszli liderzy.

W programie Akademii Klimatu znalazły się tematy, które na co dzień dotykają każdego z nas: wpływ codziennych wyborów konsumenckich na środowisko, gospodarka obiegu zamkniętego, przyszłość żywności czy zagrożenia związane z niedoborem wody. Wszystko tłumaczone w przystępny, atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem języka kina i nauki.

Rekordowe zainteresowanie i jeszcze więcej spotkań

/ materiały prasowe /

W ubiegłym roku Akademia Klimatu zorganizowała aż 23 wydarzenia, w których udział wzięło blisko 10 tysięcy młodych osób z całej Polski. Ogromny entuzjazm uczniów i nauczycieli pokazuje, jak bardzo potrzebna jest rzetelna edukacja klimatyczna.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, organizatorzy zapowiadają jeszcze większą liczbę spotkań. Już teraz ogłoszono aż 14 terminów na semestr wiosenny, a kolejne - na jesień - poznamy we wrześniu.

Harmonogram wiosennego semestru 2026:

24 lutego - Radomsko, Kino Pasja

25 lutego - Łódź, Kino ODEON (EC1)

26 lutego - Wrocław, Kino Nowe Horyzonty

16 marca - Wrocław, Kino Nowe Horyzonty

17 marca - Bełchatów, Miejskie Centrum Kultury

18 marca - Łódź, Kino ODEON (EC1)

9 kwietnia - Rawa Mazowiecka, Kino Roma

10 kwietnia - Łódź, Kino ODEON (EC1)

15 kwietnia - Wrocław, Kino Nowe Horyzonty

23 kwietnia - Skierniewice, Kinoteatr Polonez

24 kwietnia - Łódź, Kino ODEON (EC1)

13 maja - Wrocław, Kino Nowe Horyzonty

19 maja - Kutno, Kutnowski Dom Kultury

20 maja - Łódź, Kino ODEON (EC1)