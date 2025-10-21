Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie objęta Nowym Mechanizmem Wsparcia w myśl projektu nowelizacji ustawy górniczej. Minister energii Miłosz Motyka załączył do projektu pismo, w którym wskazał, że pracownicy JSW S.A. zostaną objęci tymi samymi zasadami świadczeń osłonowych, jak w innych spółkach. Decyzja ministra to pokłosie zapowiadanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wynika ona z krytycznej sytuacji finansowej JSW. Już w tym roku spółka odnotowała stratę netto na ponad 2 mld zł.

Decyzja ministra energii

Minister energii Miłosz Motyka załączył pismo do projektu nowelizacji ustawy górniczej. Wynika z niego, że JSW S.A. ma być wpisane do objęcia Nowym Mechanizmem Wsparcia. Dokument opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Motyka zwrócił uwagę, że głównym celem jest objęcie spółki wsparciem i jej restrukturyzacja, a nie likwidacja zakładów górniczych należących do JSW. Stwierdził, że może się to wiązać również z redukcją zatrudnienia.

"Pracownicy zakładów górniczych należących do JSW S.A. zostaną objęci tymi samymi regulacjami dotyczącymi świadczeń osłonowych, co pracownicy przedsiębiorstw górniczych, które obecnie są objęte systemem wsparcia (PGG S.A., PKW S.A. i Węglokoks Kraj S.A.)" - można przeczytać w dokumencie załączonym przez ministra Motykę.

JSW na skraju bankructwa

"Zarząd JSW SA 11 października podjął uchwałę o rozpoczęciu przygotowań do szeroko zakrojonego procesu restrukturyzacyjnego. Decyzja ta zapadła w kontekście pogarszającej się sytuacji finansowej Spółki oraz konieczności przedstawienia założeń planu naprawczego instytucjom finansującym" - podała JSW w oświadczeniu.

W pierwszej połowie 2025 roku przedsiębiorstwo odnotowało 2,075 mld zł straty netto oraz spadek przychodów o 1,461 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Jako główną przyczynę wskazuje się spadek cen węgla koksowego i energetycznego.

Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki stwierdził w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 , że płace w JSW powinny być zredukowane o co najmniej 15 proc. Przypomniał również, że takie rozwiązania już były stosowane w tej spółce, aby ratować jej sytuację finansową.

To jest dość istotna sprawa, bo wynagrodzenia w JSW wzrosły bardzo mocno. Od 2021 do 2023 roku wzrosły o ponad 60 proc. To jest naprawdę ogromny wzrost. Wtedy też ceny węgla wzrosły. Zarząd spółki rozmawia z pracownikami. To jest od 15 proc. w górę. Myślę, że te 15 proc. to jest minimum, które powinno być redukowane. To już spółka przerabiała. Proszę pamiętać, że JSW działa na rynku cyklicznym. Tak już było w historii tej spółki, że załoga godziła się na redukcję prac, żeby ocalić firmę. Ten moment się niestety powtarza - powiedział Robert Kropiwnicki w rozmowie z Piotrem Salakiem.

Wiceminister stwierdził również, że jednym z elementów restrukturyzacji w JSW może być redukcja zatrudnienia. Stwierdził on, że jest to zapowiadane od dłuższego czasu.