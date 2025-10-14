Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła decyzję o restrukturyzacji, co oznacza duże zmiany organizacyjne. "Jednym z elementów może być ograniczenie liczby pracowników - jest to zapowiadane od dłuższego czasu" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki z KO. "Myślę, że te 15 proc. to jest minimum, które powinno być redukowane" - tak z kolei skomentował cięcie wynagrodzeń pracowników.

Robert Kropiwnicki / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Jastrzębka Spółka Węglowa rozpoczyna przygotowania do restrukturyzacji. Będzie cięcie płac?

"Zarząd JSW SA 11 października podjął uchwałę o rozpoczęciu przygotowań do szeroko zakrojonego procesu restrukturyzacyjnego. Decyzja ta zapadła w kontekście pogarszającej się sytuacji finansowej Spółki oraz konieczności przedstawienia założeń planu naprawczego instytucjom finansującym" - podała spółka w oświadczeniu .

Jaka przyszłość czeka Jastrzębską Spółkę Węglową? O tym mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister aktywów państwowych.

To jest dość istotna sprawa, bo wynagrodzenia w JSW wzrosły bardzo mocno. Od 2021 do 2023 roku wzrosły o ponad 60 proc. To jest naprawdę ogromny wzrost. Wtedy też ceny węgla wzrosły. Zarząd spółki rozmawia z pracownikami. To jest od 15 proc. w górę. Myślę, że te 15 proc. to jest minimum, które powinno być redukowane. To już spółka przerabiała. Proszę pamiętać, że JSW działa na rynku cyklicznym. Tak już było w historii tej spółki, że załoga godziła się na redukcję prac, żeby ocalić firmę. Ten moment się niestety powtarza - powiedział Robert Kropiwnicki.

"Barbórkowe" czy 13. pensje - na co mogą liczyć górnicy?

Piotr Salak pytał swojego gościa też o to, czy górnicy zatrudnieni w JSW dostaną w tym roku premie, „barbórkowe” czy 13. pensje.

To jest element rozmów zarządu ze stroną społeczną, ze związkami i musi wynikać z tego całościowy plan. To nie może być jeden element. To też kwestia ograniczenia liczby pracowników, ograniczenia inwestycji. Wszystkich elementów, które zarząd negocjuje. Proszę pozwolić zarządowi prowadzić te negocjacje - powiedział wiceminister aktywów państwowych. Przypomnijmy, że plan restrukturyzacji ma być gotowy do 31 października.

Co ze składką solidarnościową?

Piotr Salak pytał też o kwestię składki solidarnościowej, która wynosi 1,6 mld zł. Czy zostanie zwrócona spółce?

Wspieramy zarząd w działaniach dotyczących zwrotu. Moim zdaniem ta składka nie powinna być w ogóle wypłacona - stwierdził Robert Kropiwnicki.

Problemy JSW to nie jest nagła sytuacja. Zarówno pracownicy, liderzy związkowi, jak i zarząd od właściwie ponad roku prowadzą program transformacyjny. Sytuacja w dużej mierze wynika z zaszłości. Przychodzi jednak ten moment, kiedy trzeba podjąć działania ograniczające pensje czy redukcję pracowników. Faktem jest, że spółka pracowała nad tym planem od ponad roku – również ze stroną społeczną. To nie było wielkie zaskoczenia ani dla analityków, ani dla pracowników spółki - mówił.

Protest górników. Dziś związkowcy zablokują Jastrzębie-Zdrój

Dzisiaj na Śląsku odbędzie się zapowiadany przez związkowców Sierpnia 80. protest górników. Ci z Jastrzębskiej Spółki Węglowej przed południem będą blokować drogi w Jastrzębiu-Zdroju. W planach mają też pikietę przed siedzibą JSW. Na początku listopada ma natomiast dojść do wspólnej akcji protestacyjnej największych central związkowych na Śląsku i w Zagłębiu.

Jak będzie trzeba, to pojadę na Śląsk, żeby spotkać się z protestującymi górnikami - powiedział w Radiu RMF24 wiceminister aktywów państwowych, zapewniając przy tym, że w Enei nie będzie masowych zwolnień.

To pokłosie tego, że zarząd Enei wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP).

