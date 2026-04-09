Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w czwartek stóp procentowych. Oznacza to, że stopa referencyjna, główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego, wynosi nadal 3,75 proc.

Stopa referencyjna, główna stopa procentowa NBP, nadal wynosi 3,75 proc.; to od niej zależy m.in. wysokość rat kredytów hipotecznych / Shutterstock

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w czwartek posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc. To od niej zależy m.in. wysokość rat kredytów hipotecznych.

Idąc dalej: stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa - 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli - 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku tylko raz obniżyła stopy procentowe - na początku marca RPP obcięła je o 0,25 pkt proc.