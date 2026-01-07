Allegro ogłosiło podpisanie umowy sprzedaży wszystkich udziałów w swoich spółkach zależnych działających w Słowenii i Chorwacji. Jak poinformowała spółka w środowym komunikacie giełdowym, finalizacja transakcji planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku. Nowym właścicielem biznesów zostanie niemiecka grupa inwestycyjna Mutares.

/ Shutterstock

Na mocy zawartej umowy, Mutares przejmie 100 procent udziałów w spółkach Mimovrste d.o.o. (Słowenia) oraz Internet Mall d.o.o. (Chorwacja), a także dedykowane zasoby technologiczne i zespoły z siedzibą w Czechach, które wspierają działalność tych firm. Całość sprzedawanego segmentu określana jest jako Mall South.

Jak podkreśla Allegro, transakcja ta zamyka wieloetapowy proces restrukturyzacji Grupy Mall, będący jednym z kluczowych priorytetów strategicznych spółki. Sprzedaż wymaga jeszcze zgód odpowiednich organów antymonopolowych. Allegro spodziewa się, że wszystkie formalności zostaną dopełnione w pierwszej połowie 2026 roku.

Cel zmian

Zmiany mają uprościć strukturę międzynarodową Allegro i pozwolić na koncentrację kapitału oraz rozwoju w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. "Po zakończeniu reorganizacji i integracji aktywów w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Grupa uznała, że działalność w Słowenii i Chorwacji najlepiej rozwinie się pod skrzydłami wyspecjalizowanego właściciela" - czytamy w komunikacie.

Sprzedawany segment Mall South w ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2025 roku wygenerował przychody na poziomie 291,2 mln zł, co oznacza spadek o 7,8 procent rok do roku. Wartość sprzedanych towarów brutto wyniosła 387,1 mln zł - to również spadek, o 6,7 procent. Allegro podkreśla, że transakcja pozytywnie wpłynie na skorygowaną EBITDA Grupy, eliminując straty operacyjne generowane przez Mall South. Spółka przypomina także, że szacowany negatywny wpływ transakcji na wynik netto (235 mln zł) został już uwzględniony w wynikach finansowych za czwarty kwartał 2025 roku.

Przypomnijmy, że Allegro kupiło całą Grupę Mall w kwietniu 2022 roku za 867 mln euro. Wówczas zapowiadano, że fuzja rozszerzy działalność grupy na rynki Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Chorwacji. Platformy i spółki miały być stopniowo integrowane, a klienci korzystać z nowych rozwiązań.

Grupa Mall działa w segmencie e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, łącząc tradycyjny handel internetowy oraz usługi finansowe dla zakupów online. Allegro, założone 25 lat temu w Polsce, jest dziś jedną z największych platform handlowych w regionie. Siedziba spółki znajduje się w Luksemburgu, a jej akcje notowane są na warszawskiej giełdzie. W 2016 roku Allegro zostało przejęte przez konsorcjum funduszy inwestycyjnych za 12,7 mld zł.