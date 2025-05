Dawał się kąsać przez 18 lat

Friede, świadomy niedoskonałości antidotów i mający nadzieję na wzmocnienie się przed przypadkowymi ukąszeniami ze swojej kolekcji węży domowych, rozpoczął swoją misję samodzielnej immunizacji w 2000 roku.

Pomimo spędzenia czterech dni w śpiączce w 2001 roku po ukąszeniu przez kobrę egipską, kontynuował swój staranny program zwiększania dawek

Mężczyzna początkowo wstrzykiwał sobie niskie dawki jadu od 16 niebezpiecznych gatunków. Później sam podkładał ramię wężom, by te same go ukąsiły.

Szykuje się rewolucja w medycynie?

W badaniach wykorzystano 19 gatunków węży uznanych przez Światową Organizację Zdrowia za najgroźniejsze, w tym węże koralowe, mamby, kobry, taipany i kraity.

Jak pokazało badanie przeprowadzone na myszach, dzięki izolacji przeciwciał z krwi Freide'a udało się zidentyfikować dwa przeciwciała, które w połączeniu z syntetycznym antidotum zapewniły pełną ochronę przed 13 gatunkami i częściową przed pozostałymi.

Badania koncentrowały się głównie na elapidach, jednej z dwóch rodzajów rodzin węży obejmujących gatunki jadowite. Jednak zespół badawczy pracuje również nad rozwiązaniem dla drugiej niebezpiecznej rodziny - żmij.

Następnym krokiem będzie przetestowanie skuteczności antidotum w terenie, początkowo na psach w Australii, które zostały ukąszone przez węże. Następnie planowane są badania na ludziach.