Czy potrafisz utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze? Ten prosty test może powiedzieć więcej o Twoim zdrowiu i procesie starzenia niż myślisz. Naukowcy przekonują, że tzw. test flaminga jest skutecznym narzędziem diagnostycznym, które pozwala ocenić kondycję organizmu oraz ryzyko poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości.

Test flaminga to prosty sposób na sprawdzenie, jak szybko się starzejesz. Polega na staniu na jednej nodze bez podparcia.

Badania pokazują, że umiejętność utrzymania równowagi znacząco spada z wiekiem - średnio o 2 sekundy na dekadę.

Chcesz dowiedzieć się, jak zrobić test flaminga i dlaczego jest taki ważny? Sprawdź pełny artykuł!

Test flaminga - co to takiego?

Test flaminga to nieskomplikowana próba, polegająca na mierzeniu czasu, przez jaki jesteśmy w stanie stać na jednej nodze bez podpierania się. To właśnie ta czynność okazała się kluczowa w ocenie tzw. neuromięśniowego starzenia się organizmu. Według badań, opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie PLOS ONE, test ten może być szybkim sposobem na ocenę ryzyka upadków i ogólnej sprawności fizycznej, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.

Co wykazały badania?

Badania przeprowadzono na grupie zdrowych osób powyżej 50. roku życia. Uczestnicy zostali poddani serii prób, w tym testom na siłę chwytu dłoni, siłę kolan, analizie chodu za pomocą zaawansowanych systemów optycznych oraz testom równowagi na specjalnej płycie siłowej. Wyniki były jednoznaczne - chociaż sposób chodzenia nie zmieniał się znacząco wraz z wiekiem, to już parametry dotyczące siły oraz równowagi pogarszały się wyraźnie.

Największy spadek odnotowano właśnie w umiejętności stania na jednej nodze - średnio ponad dwie sekundy mniej co każde dziesięć lat. Dla porównania, siła chwytu dłoni zmniejszała się o niecałe 4 procent na dekadę, a siła kolan zaledwie o 1,4 procent.

Proste normy, które wiele mówią o zdrowiu

Naukowcy ustalili proste normy, które pozwalają szybko sprawdzić, czy proces starzenia przebiega prawidłowo:

Osoby w wieku 40-49 lat powinny wytrzymać na jednej nodze około 40 sekund.

W wieku 50-59 lat - minimum 37 sekund.

60-69 lat - 30 sekund.

70-79 lat - 19 sekund.

Po 80. roku życia - 10 sekund.

Jeśli nie jesteś w stanie osiągnąć tych wyników, powinno to być sygnałem alarmowym. Może to świadczyć o sarkopenii, czyli chorobie dotykającej głównie seniorów, objawiającej się utratą siły mięśniowej.

Niepokojące statystyki

Wyjątkowo niepokojące są dane dotyczące osób po 50. roku życia. Jeśli nie są one w stanie utrzymać równowagi na jednej nodze przez co najmniej 10 sekund, ryzyko śmierci w ciągu kolejnych dziesięciu lat podwaja się w porównaniu z rówieśnikami, którzy dobrze radzą sobie z testem flaminga.

Co zrobić, aby poprawić wynik?

Dobra wiadomość jest taka, że sprawność w teście flaminga można poprawić. Kluczem są regularne ćwiczenia fizyczne, które nie tylko wzmacniają mięśnie, ale także poprawiają koordynację i równowagę. Nawet proste ćwiczenia wykonywane w domu mogą znacząco wpłynąć na wyniki testu, a co za tym idzie - na jakość i długość życia.