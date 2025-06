Starzenie się to nieunikniony proces, z którym każdy z nas musi się zmierzyć. Jednak nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Korea University of Medicine rzucają nowe światło na mechanizmy leżące u jego podstaw. Jak się okazuje, białko HMGB1 odgrywa kluczową rolę w rozprzestrzenianiu uszkodzeń komórkowych i procesu starzenia się na cały organizm. Odkrycie to, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Metabolism", otwiera nowe perspektywy dla potencjalnych terapii spowalniających starzenie.

Tajemnica starzenia się odkryta: Rola białka HMGB1 w rozprzestrzenianiu procesu na cały organizm / Shutterstock

Nasze komórki z wiekiem przechodzą w stan "zombie" - przestają się dzielić, ale nie umierają i wydzielają substancje zapalne.

Profesor Ok Hee Jeon i jego zespół odkryli, że białko HMGB1, a dokładniej jego zredukowana forma ReHMGB1, przenosi sygnały starzenia przez krew do innych części ciała.

ReHMGB1 łączy się z receptorami na zdrowych komórkach, wywołując reakcje zapalne i zatrzymując ich podział, co rozszerza proces starzenia na kolejne tkanki.

Badania na myszach i analizy próbek krwi ludzi potwierdziły, że wyższe poziomy ReHMGB1 wiążą się z procesem starzenia i mogą być kluczem do nowych terapii przeciwstarzeniowych.

Chcesz dowiedzieć się, jak to odkrycie może zmienić przyszłość leczenia chorób związanych z wiekiem? Sprawdź pełen artykuł!

Starzenie się - globalny proces w organizmie

Z biegiem lat nasze komórki ulegają uszkodzeniom, wchodząc w stan przypominający zombie - przestają się dzielić, ale nie umierają, zamiast tego wydzielając cząsteczki zapalne. To zjawisko, znane jako senescencja, przyczynia się do dysfunkcji tkanek i rozwoju chorób związanych z wiekiem. Do tej pory jednak nie było jasne, jak proces starzenia się w jednej komórce może wpływać na całe układy narządów.

Kluczowa rola białka HMGB1

Grupa badawcza pod kierownictwem profesora Ok Hee Jeon dokonała przełomowego odkrycia, identyfikując białko HMGB1 jako molekularnego łącznika, który rozpowszechnia sygnały starzenia się poprzez krwiobieg do odległych części organizmu. Okazuje się, że zredukowana forma tego białka, ReHMGB1, działa jak molekularny propagator starzenia, zmuszając komórki do zaprzestania podziału i wydzielania szkodliwych substancji.

Jak ReHMGB1 "zaraża" zdrowe komórki?

Badacze wykazali, że ReHMGB1, uwolnione do krwiobiegu, może wiązać się z receptorami RAGE na powierzchni zdrowych komórek. Ten kontakt inicjuje szlaki sygnałowe JAK/STAT i NF-κB, prowadząc do reakcji zapalnych i zatrzymania cyklu komórkowego. Efektem jest wydzielanie przez dotknięte komórki czynników sprzyjających dalszemu starzeniu, co zapętla i rozszerza proces na sąsiednie tkanki.

Eksperymenty na myszach i analizy ludzkiej krwi potwierdzają teorię

Zastosowanie ReHMGB1 w eksperymentach na myszach zaowocowało szybkim pojawieniem się markerów starzenia w różnych tkankach, co potwierdza teorię o systemowym charakterze procesu starzenia. Dodatkowo analiza próbek krwi ludzi w różnym wieku wykazała wyższe poziomy ReHMGB1 u osób starszych, co sugeruje znaczenie białka w ludzkim procesie starzenia.

Potencjalne ścieżki terapeutyczne

Odkrycie to otwiera nowe możliwości w zakresie terapii antystarzeniowych. Leki ukierunkowane na blokowanie ReHMGB1 lub jego szlaków sygnałowych mogą zrewolucjonizować podejście do leczenia i zapobiegania chorobom związanym z wiekiem. Jednakże, jak podkreślają naukowcy, przełożenie tych wyników na zastosowania kliniczne będzie wymagało jeszcze wielu badań.