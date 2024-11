Czy masz szansę długo żyć? Można to prosto sprawdzić, stając na jednej nodze. Naukowcy przekonują, że tzw. test flaminga jest dobrym narzędziem diagnostycznym i pokazuje, czy i jak nasz organizm się starzeje.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Naukowcy nie ustają w poszukiwaniach sposobów na monitorowanie i poprawę jakości życia w późniejszym wieku.

Ostatnie badanie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie PLOS ONE, przeprowadzone przez zespół międzynarodowych ekspertów, skupiło się na analizie czynników takich jak chód, siła i równowaga, aby zrozumieć, jak mogą one odzwierciedlać proces starzenia się.

Co ciekawe wyniki badania wskazują na to, że tzw. test flaminga, czyli mierzenie czasu, przez który można stać na jednej nodze, może być kluczowym narzędziem w ocenie neuromięśniowego starzenia się organizmu, niezależnie od płci.

Test flaminga

Do badania zaproszono zdrowe osoby powyżej 50. roku życia. Uczestnicy przeszli przez szereg testów, w tym pomiar siły chwytu ręki oraz siły kolan, analizę chodu za pomocą systemu optycznego oraz testy równowagi na specjalnej płycie siłowej.

Wyniki wykazały, że chociaż parametry chodu nie zmieniały się znacząco wraz z wiekiem, to siła oraz parametry równowagi ulegały znaczącemu pogorszeniu.

Zdolność do stania na jednej nodze, szczególnie na niedominującej, wykazała największy spadek z wiekiem - ponad dwie sekundy co dziesięć lat.

Siła chwytu dłoni również maleje, ale w mniejszym stopniu, średnio o niecałe 4 procent na dekadę.

Siła kolan okazała się najmniej zmieniającym się parametrem, spadając jedynie o 1,4 proc. co dziesięć lat.

Okazuje się więc, że prosty test flaminga zdaje egzamin jako wiarygodne i łatwe do wykonania narzędzie do monitorowania zdrowia w starszym wieku. Może on służyć jako szybki i skuteczny sposób oceny ryzyka upadków, co jest kluczowe dla poprawy jakości życia seniorów.

Ile wytrzymasz na jednej nodze?

Brytyjczycy opracowali normy pokazujące, ile należy wytrzymać na jednej nodze:

Do 39. roku życia norma wynosi 43 sekundy.

Osoby w wieku od 40 do 49 lat powinny bez problemu wytrzymać 40 sekund.

Osoby w wieku od 50 do 59 lat muszą stać na jednej nodze co najmniej 37 sekund.

Dla osób w wieku od 60 do 69 lat norma to 30 sekund.

Osoby w wieku od 70 do 79 lat w pozycji flaminga powinny wytrzymywać 19 sekund.

Seniorzy po 80. roku życia już tylko 10 sekund.

Niespełnianie tych norm powinno być powodem do niepokoju, może świadczyć np. o sarkopenii, czyli dotykającej seniorów choroby objawiającej się utratą siły mięśni.

Co szczególnie niepokojące, jeśli osoba po 50-tce nie jest w stanie stać na jednej nodze przez 10 sekund, jest dwukrotnie bardziej narażona na śmierć w przeciągu najbliższej dekady, niż rówieśnik, który z pozycją flaminga nie ma problemów.

Na szczęście jest sposób na poprawę wyników testu, a co za tym idzie sprawności całego ciała i jakości starzenia się. To... regularne ćwiczenia fizyczne.