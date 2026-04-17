Niecodzienne odkrycie na Dolnym Śląsku. Podczas prac przygotowawczych pod budowę drogi ekspresowej S8, na odcinku między Kobierzycami a Jordanowem Śląskim, natrafiono na szczątki samolotu z czasów II wojny światowej. Znalezisko, jak wynika z przeprowadzonych oględzin, to prawdopodobnie części niemieckiego myśliwsko-bombowego Focke-Wulfa Fw 190.

W marcu tego roku, podczas rutynowych prac saperskich na polu w województwie dolnośląskim, robotnicy natknęli się na fragmenty wraku samolotu z okresu II wojny światowej. Wydobycie szczątków właśnie dobiegło końca. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wśród odnalezionych elementów znalazły się części podwozia, wyposażenia oraz fragmenty silnika.

Focke-Wulf Fw 190 - legendarny myśliwiec Luftwaffe

Po wstępnych oględzinach eksperci ocenili, że odkryte szczątki należą do niemieckiego samolotu Focke-Wulf Fw 190 w wersji myśliwsko-bombowej. Maszyna ta, zaprojektowana przez Kurta Tanka i produkowana przez firmę Focke-Wulf, była jednym z najważniejszych i najskuteczniejszych myśliwców używanych przez Luftwaffe podczas II wojny światowej.

Fw 190 wszedł do służby w 1941 roku i bardzo szybko zyskał miano niezwykle groźnego przeciwnika. Samolot wyróżniał się dużą siłą ognia, zwrotnością oraz mocnym silnikiem gwiazdowym BMW 801. Wykorzystywany był w różnych rolach bojowych - jako myśliwiec, myśliwiec-bombowiec, samolot szturmowy oraz przechwytujący. Fw 190 szeroko stosowano zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim, a także podczas obrony Rzeszy przed alianckimi nalotami bombowymi.

Nowa S8 - strategiczna inwestycja na Dolnym Śląsku

Odkrycie szczątków samolotu nie wpłynie na tempo realizacji inwestycji, która jest jedną z najważniejszych dla regionu. Droga ekspresowa S8 na odcinku między Wrocławiem a Kłodzkiem będzie miała kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.

Budowa fragmentu między Kobierzycami a Jordanowem Śląskim potrwa do 2027 roku. Ten odcinek to część trasy o łącznej długości około 64 kilometrów, łączącej Wrocław z Bardem. Będzie on przedłużeniem istniejącej już trasy S8, biegnącej od Białegostoku, a ostatni fragment połączy Bardo z Kłodzkiem.