Wielu właścicieli psów, planując wakacyjny wyjazd, zastanawia się, czy zabrać swojego pupila ze sobą, czy powierzyć go opiece bliskich. Coraz więcej osób decyduje się na wspólne podróże z czworonożnym przyjacielem, jednak wybór odpowiedniego miejsca może stanowić wyzwanie. Pewną wskazówką podczas planowania urlopu może być zestawienie plaż najbardziej przyjaznych psom. Sprawdź, dokąd wybrać się ze swoim czworonożnym przyjacielem.

/ Shutterstock

Coraz więcej hoteli, restauracji i linii lotniczych dostosowuje swoją ofertę do potrzeb osób podróżujących z psami. Zapotrzebowanie na takie usługi jest duże.

Jak wynika z danych firmy wynajmującej domy wakacyjne CV Villas, liczba wyszukiwań frazy "wakacje przyjazne psom" wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca o prawie jedną trzecią.

Szukając najbardziej "psiolubnych" plaż w Europie, firma ta wzięła pod uwagę kilka czynników, jak m.in. długość plaży, warunki klimatyczne i rodzaj podłoża.

Oto plaże najbardziej przyjazne psom

Na pierwszym miejscu, z wynikiem ponad 90 punktów na 100, uplasowała się malownicza plaża La Salie, w pobliżu miejscowości La Teste-de-Buch nad Zatoką Biskajską we Francji. Choć nie jest uznawana za najpiękniejszą plażę na świecie, szerokie połacie piasku, brak tłumów i otoczenie lasu sosnowego dodają jej uroku.

To, co ją wyróżnia, to też bardzo pozytywne nastawienie do zwierząt. Jak informuje Beach Atlas, południowa część plaży jest otwarta dla czworonogów, co czyni ją popularnym wyborem wśród ich opiekunów.

Plażą La Salie / Shutterstock

Na drugim miejscu znalazła się portugalska plaża Praia do Cabedelo w Darque.

Jest długa i piaszczysta. Panuje tam spokój, jednak opiekunowie powinni pamiętać, by ich pupile było na smyczy.

Praia do Cabedelo / Shutterstock

Trzecia najbardziej przyjazna psom plaża w Europie znajduje się w Narodowym Rezerwacie Przyrody Holkham w hrabstwie Norfolk w Anglii. Jak opisuje portal Time Out, Holkham Beach jest przyjazna dla koni i psów przez cały rok. Należy jednak pamiętać, że między kwietniem a sierpniem niektóre jej obszary mogą być niedostępne dla spacerowiczów z psami z uwagi na ochronę terenów lęgowych ptaków.

Kolejne na liście są plaże Saunton Beach w Braunton w hrabstwie Devon oraz zamykająca pierwszą piątkę Rhossili Bay w walijskim mieście Swansea.

W zestawieniu znalazły się także plaże Brancaster Beach w Norfolk i Plaża Perranporth w Kornwalii. Brytyjską dominację przełamała duńska Fanø położona na wyspie o tej samej nazwie u wybrzeży południowo-zachodniej Jutlandii.

Pierwszą dziesiątkę zestawienia dopełniają Watergate Bay pod miastem Newquay na Półwyspie Kornwalijskim i irlandzka plaża Enniscrone.