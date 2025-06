Świnoujście znów bezkonkurencyjne! To właśnie tutaj znajduje się najlepsza plaża w Polsce - wynika z najnowszego "Rankingu plaż 2025". Szeroka, czysta, z ciepłą wodą i atrakcjami dla każdego - od rodzin z dziećmi po fanów sportów wodnych. Eksperci i internauci zgodnie przyznali Świnoujściu tytuł Plaży Roku już po raz dwunasty.

Plaża w Świnoujściu została wybrana najlepszą / Shutterstock

Polacy coraz chętniej wybierają krajowe wybrzeże jako miejsce letniego wypoczynku. Według danych CBOS, zeszłoroczne wakacje nad Bałtykiem przyciągnęły rekordowe 2 mln turystów - o 13,2 proc. więcej niż w 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że polskie morze w tym roku również będzie cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Zmieniają się jednak przyzwyczajenia podróżnych - coraz częściej wybieramy krótsze, tygodniowe lub weekendowe wyjazdy, często rezerwowane na ostatnią chwilę.

W poszukiwaniu idealnego miejsca na wypoczynek warto sięgnąć po wyniki najnowszego "Rankingu Plaż 2025", przygotowanego przez ekspertów platformy Travelist.pl oraz tysiące internautów. Wybrano w nim najlepsze polskie plaże w kilku kategoriach, m.in. dla rodzin, osób aktywnych czy miłośników pięknych widoków. W kategorii głównej - Plaża Roku - niekwestionowanym zwycięzcą po raz kolejny zostało Świnoujście.

Świnoujście - królowa polskich plaż

Plaża w Świnoujściu triumfuje w rankingu już po raz dwunasty. Zachwyca turystów nie tylko szerokością sięgającą miejscami aż 200 metrów, ale i wyjątkową czystością - wielokrotnie nagradzaną prestiżową Błękitną Flagą. Latem temperatura wody sięga tu nawet 26°C, co czyni to miejsce jedną z najcieplejszych plaż w Polsce. Bezpieczeństwo, brak sinic i prądów morskich oraz rozwinięta infrastruktura sportowa (m.in. baza szkoleniowa dla fanów SUP, windsurfingu i kitesurfingu) sprawiają, że to idealna lokalizacja zarówno dla rodzin, jak i osób szukających aktywnego wypoczynku.

Drugie miejsce zajął Kołobrzeg, który oferuje trzy zróżnicowane plaże: spokojną zachodnią - idealną dla rodzin, centralną - tętniącą życiem i pełną atrakcji dla aktywnych, oraz malowniczą wschodnią - w sam raz dla miłośników natury i ciszy. Kołobrzeski nadmorski deptak, najdłuższy w Polsce, latarnia morska, molo i urokliwa starówka sprawiają, że to miasto pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych nad Bałtykiem kurortów.

Na trzecim miejscu podium uplasował się Hel - dawna baza wojskowa, która dziś jest jednym z najciekawszych miejsc dla turystów. Choć helska plaża jest stosunkowo niewielka, nadrabia wyjątkowym położeniem - na styku Bałtyku i Zatoki Gdańskiej - oraz malowniczą promenadą na Cyplu Helskim. Hel to także mekka kitesurferów i fascynatów historii - działa tu m.in. Muzeum Obrony Wybrzeża.

Dla rodzin, aktywnych, imprezowiczów i instagramerów

W tegorocznym zestawieniu Travelist.pl wyróżniono również plaże w czterech dodatkowych kategoriach:

Najlepsza plaża dla rodzin: Kołobrzeg, Świnoujście, Władysławowo

Najlepsza plaża dla aktywnych: Świnoujście, Kołobrzeg, Jastarnia

Plaże tętniące życiem: Świnoujście, Mielno, Kołobrzeg

Najlepsza INSTAplaża: Hel, Trzęsacz, Jastrzębia Góra

Każda z tych lokalizacji oferuje coś wyjątkowego - od bezpiecznych plaż idealnych dla dzieci, przez bogatą ofertę sportową, aż po malownicze pejzaże idealne do uchwycenia na zdjęciach.

Wnioski? Bez względu na to, czy planujemy rodzinny wypoczynek, weekendowy wypad ze znajomymi czy samotną podróż z aparatem - polskie wybrzeże ma do zaoferowania naprawdę wiele. A ranking Travelist.pl to świetna podpowiedź, gdzie warto rozłożyć ręcznik w te wakacje.