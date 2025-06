Ekwador i Brazylia z awansem na mundial. Ekwadorczycy zapewnili sobie kwalifikację po wyjazdowym remisie 0:0 z Peru, a Brazylijczycy awansowali dzięki wygranej 1:0 z Paragwajem. We wtorek awans wywalczyła także Australia.

Vinicius jr (z lewej) cieszy się z gola dla Brazylii / Sebastiao Moreira / PAP/EPA

Bazujący na skutecznej defensywie Ekwadorczycy awans przypieczętowali w Limie, remisując po raz trzeci z rzędu bezbramkowo. Łącznie w dotychczasowych meczach eliminacyjnych ten zespół doznał tylko dwóch porażek i stracił pięć bramek, najmniej w całej stawce.

W Sao Paulo Brazylia pokonała Paragwaj 1:0 po golu krótko przed przerwą Viniciusa Juniora. Sprawił tym samym prezent świętującemu we wtorek 66. urodziny swojemu niedawnemu trenerowi w Realu Madryt, a obecnie prowadzącemu "Canarinhos" Włochowi Carlo Ancelottiemu.

Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. To było konieczne zwycięstwo, by awans do mistrzostw świata stał się faktem. Poza tym bardzo chcieliśmy ucieszyć naszych kibiców - powiedział "Vini" po końcowym gwizdku.

Teraz trener ma więcej czasu, aby spokojnie popracować, wprowadzić swoje pomysły i zobaczyć, co możemy poprawić - dodał.