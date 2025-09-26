Pożegnanie z papierem toaletowym coraz bliżej. Washlety, czyli nowoczesne sedesy z funkcją mycia i suszenia, zaczynają wypierać tradycyjny papier, oferując higienę, komfort i ekologiczną oszczędność. Trend, który od lat jest codziennością w Japonii i Chinach, zyskuje na popularności w Europie i Ameryce, szczególnie w nowych domach.

Papier toaletowy odchodzi do lamusa / Shutterstock

Papier toaletowy zaczyna ustępować miejsca "inteligentnym toaletom" wyposażonym w tzw. washlety - nowoczesne urządzenia łączące w sobie technologię i wygodę.

Posiadają one funkcję mycia wodą po skorzystaniu z toalety oraz suszenia, przypominając tradycyjny sedes z mini-bidetem. Do tego klapa, która otwiera się i zamyka samoczynnie, co zapewnia - jak podkreślają eksperci - "bardziej higieniczne, wygodne i trwałe doświadczenie".

Główne cechy washletów:

Dysza do mycia wodą - pozwala na higieniczne mycie po skorzystaniu z toalety

Regulacja temperatury i ciśnienia wody - użytkownik może dopasować do siebie komfort mycia

Funkcja podgrzewania siedziska - przyjemne zwłaszcza w chłodne dni

Suszarka powietrzna - niektóre modele suszą wodę, eliminując konieczność użycia papieru toaletowego

Dodatkowe funkcje - automatyczne otwieranie/zamykanie klapy, tryb oszczędzania energii, dezodorant

Dlaczego washlet wypiera papier toaletowy?

Przede wszystkim ze względów zdrowotnych i higienicznych. Użycie wody umożliwia znacznie głębsze i delikatniejsze oczyszczenie skóry, co jest ważne dla osób cierpiących na podrażnienia lub mających wrażliwą skórę - tłumaczą specjaliści.

Drugą istotną zaletą jest ekologia. Washlety zmniejszają zużycie papieru, zapobiegając zatykaniu rur kanalizacyjnych i przynosząc korzyści ekonomiczne - dodają.

Washlety od lat są codziennością w Japonii i Chinach, a obecnie zaczynają zyskiwać popularność w Europie i Ameryce, stając się nowym trendem, szczególnie w nowych domach lub po remontach łazienek.

Choć wymagają większej inwestycji finansowej, coraz więcej rodzin decyduje się na ich montaż z powodu komfortu i trwałości, jaki oferuje.