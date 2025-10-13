Marzysz o życiu w malowniczej włoskiej wiosce pośród winnic i gajów oliwnych? Radicondoli w Toskanii nie tylko zaprasza nowych mieszkańców, ale także oferuje im hojne wsparcie finansowe. Program, który już przyciągnął dziesiątki rodzin, ma odmienić los tej historycznej miejscowości.

Radicondoli, urokliwa toskańska wioska, walczy z wyludnieniem oferując aż 20 tys. euro dla nowych mieszkańców, którzy kupią i zamieszkają w pustych domach.

Program obejmuje także do 6 tys. euro na przeprowadzkę i pokrywa połowę czynszu przez pierwsze dwa lata najmu - oferta ważna do 2026 roku.

W ofercie są różne nieruchomości - od małych mieszkań w centrum po przestronne farmy z widokiem na winnice, z cenami zaczynającymi się od 50 tys. euro.

Radicondoli, niewielka wioska niedaleko Sieny, wygląda niczym pocztówka z serca Toskanii. Wzgórza porośnięte winnicami i gajami oliwnymi, kamienne domy z charakterystycznymi dachówkami, zabytkowe kościoły i pałace - to wszystko tworzy atmosferę sielanki, której trudno się oprzeć. Jednak za urokliwą fasadą kryje się wyzwanie: wyludnienie.

Jeszcze nie tak dawno Radicondoli zamieszkiwało około 3 tysiące osób. Dziś liczba ta spadła do zaledwie 966 mieszkańców, a około 100 z 450 domów stoi pustych. Powód? Jak w wielu włoskich miasteczkach, młodzi ludzie wyemigrowali do większych miast w poszukiwaniu pracy i lepszych perspektyw.

Gotówka na nowe życie

Aby odwrócić ten trend, lokalne władze postanowiły działać zdecydowanie. W 2023 roku Radicondoli uruchomiło program wsparcia dla nowych mieszkańców, oferując do 20 tysięcy euro każdemu, kto zdecyduje się kupić i zamieszkać w jednym z pustych domów. Dodatkowo miasto dorzuca nawet 6 tysięcy euro na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzką, ogrzewaniem czy transportem.

W tym roku program został rozszerzony. Oprócz wsparcia dla kupujących Radicondoli pokryje także połowę czynszu przez pierwsze dwa lata dla nowych najemców - oferta obowiązuje do początku 2026 roku.

To jednak nie wszystko - mieszkańcy mogą liczyć także na pomoc finansową dla studentów, osób korzystających z transportu publicznego oraz subskrybentów zielonej energii.

Nie domy za euro, lecz domy z wartością

Od czasu jego uruchomienia w 2023 roku do Radicondoli przybyło 60 nowych mieszkańców / Shutterstock

Radicondoli nie zamierza konkurować z popularnymi włoskimi programami sprzedaży domów za jedno euro. W ofercie znajdują się zarówno niewielkie, jednopokojowe mieszkania w historycznym centrum, jak i przestronne farmy na obrzeżach, otoczone gajami oliwnymi i winnicami. Każda nieruchomość ma swój unikalny charakter - odsłonięte belki, kamienne ściany czy oryginalna cegła rzemieślnicza nadają im niepowtarzalnego uroku.

Ceny zaczynają się od około 50 tysięcy euro za mniejsze lokale i sięgają 100 tysięcy euro lub więcej za większe domy. Większość z nich jest w dobrym stanie technicznym, choć niektóre wymagają nakładów na remont - szacunkowo około 10 tysięcy euro. W praktyce, osoba korzystająca z pełnej premii 20 tysięcy euro może stać się właścicielem niewielkiego mieszkania już za około 30 tysięcy euro.

Najemcy również mogą liczyć na duże oszczędności: dom o powierzchni 60-80 m², który normalnie wynajmuje się za 400 euro miesięcznie, po zastosowaniu dotacji kosztowałby zaledwie 200 euro.

Program już przynosi efekty. Od czasu jego uruchomienia w 2023 roku do Radicondoli przybyło 60 nowych mieszkańców - populacja wzrosła z 900 do 960 osób.

Warunki - kto może skorzystać?

Aby zakwalifikować się do programu, nowi mieszkańcy muszą zobowiązać się do pozostania w Radicondoli przez co najmniej 10 lat (jeśli kupują dom) lub cztery lata (jeśli wynajmują).

Władze przeznaczyły na wsparcie mieszkańców, rodzin, właścicieli nieruchomości i nowych firm łącznie 300 tysięcy euro (około 348 tysięcy dolarów). Osoby kupujące dom po raz pierwszy mogą otrzymać do 20 tysięcy euro dotacji, jeśli zarejestrują się jako mieszkańcy.

