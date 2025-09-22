Michael Wilson, hodowca dyni, która osiągnęła imponującą wagę 149,45 kg, został wyróżniony podczas jesiennej wystawy ogrodniczej w rezydencji Newby Hall w hrabstwie North Yorkshire. Wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników ogrodnictwa i zaprezentowało prawdziwe warzywne rekordy.
Podczas wystawy angielscy plantatorzy zaprezentowali nie tylko rekordową dynię, ale także inne imponujące okazy. Wśród nich znalazł się kabaczek ważący 66,70 kg, sięgający pasa dorosłego mężczyzny, marchewka o wadze 9,5 kg oraz kapusta ważąca 29 kg - tyle, ile dorosły buldog. Prezentacja olbrzymich warzyw była jedną z głównych atrakcji wydarzenia.
Wystawa kwiatów i roślin, organizowana przez stowarzyszenie Harrogate od 1911 roku, odbywa się dwa razy w roku - we wrześniu i kwietniu. Tegoroczna edycja przyciągnęła około 30 tysięcy odwiedzających w ciągu trzech dni. Kolejna odsłona wydarzenia zaplanowana jest na 23-26 kwietnia 2026 roku.
Nagrodzona dynia Michaela Wilsona nie była największą wyhodowaną w tym roku w Wielkiej Brytanii. Justin Griffiths i Kay Walker mogą pochwalić się okazem ważącym aż 390 kg oraz drugą dynią o wadze około 250 kg. Swoje plony planują zaprezentować na krajowych zawodach w uprawie olbrzymich warzyw w Malvern.
Według Księgi Rekordów Guinnessa, najcięższa dynia na świecie ważyła 1246,9 kg i została wyhodowana w 2023 roku w stanie Minnesota w USA.