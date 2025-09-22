Michael Wilson, hodowca dyni, która osiągnęła imponującą wagę 149,45 kg, został wyróżniony podczas jesiennej wystawy ogrodniczej w rezydencji Newby Hall w hrabstwie North Yorkshire. Wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników ogrodnictwa i zaprezentowało prawdziwe warzywne rekordy.

Gigantyczne warzywa na jesiennej wystawie w Anglii. Dynia ważąca tyle co mały słoń zdobyła nagrodę / Shutterstock

Podczas wystawy angielscy plantatorzy zaprezentowali nie tylko rekordową dynię, ale także inne imponujące okazy. Wśród nich znalazł się kabaczek ważący 66,70 kg, sięgający pasa dorosłego mężczyzny, marchewka o wadze 9,5 kg oraz kapusta ważąca 29 kg - tyle, ile dorosły buldog. Prezentacja olbrzymich warzyw była jedną z głównych atrakcji wydarzenia.

Wystawa kwiatów i roślin, organizowana przez stowarzyszenie Harrogate od 1911 roku, odbywa się dwa razy w roku - we wrześniu i kwietniu. Tegoroczna edycja przyciągnęła około 30 tysięcy odwiedzających w ciągu trzech dni. Kolejna odsłona wydarzenia zaplanowana jest na 23-26 kwietnia 2026 roku.

Nagrodzona dynia Michaela Wilsona nie była największą wyhodowaną w tym roku w Wielkiej Brytanii. Justin Griffiths i Kay Walker mogą pochwalić się okazem ważącym aż 390 kg oraz drugą dynią o wadze około 250 kg. Swoje plony planują zaprezentować na krajowych zawodach w uprawie olbrzymich warzyw w Malvern.

Według Księgi Rekordów Guinnessa, najcięższa dynia na świecie ważyła 1246,9 kg i została wyhodowana w 2023 roku w stanie Minnesota w USA.