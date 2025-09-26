Stoi zacumowany w porcie w hiszpańskiej Maladze i mimo że nie ma na nim właścicieli, zużywa gigantyczną ilość prądu. "Kaos" to luksusowy jacht o wartości 300 milionów dolarów. Należy do Nancy Walton Laurie - dziedziczki jednej z największych firm w Stanach Zjednoczonych - Walmartu.

Według magazynu Fortune, rodzina Waltonów była pod koniec ubiegłego roku najbogatszą rodziną na świecie, z majątkiem wynoszącym około 432 miliardów dolarów.

Walmart to jedna z największych firm w Stanach Zjednoczonych - a rodzina, która ją posiada, może pochwalić się jednych z najbardziej luksusowych jachtów na świecie.

Jednostka, zbudowana w 2017 roku dla emira Kataru pod nazwą "Jubilee", została przejęta przez Nancy Walton Laurie w 2019 roku. Wtedy przeszła gruntowny remont.

"Kaos" jest wart 300 milionów dolarów. Ma 110 metrów długości, może pomieścić ponad 40-osobową załogę.

Ma apartamenty dla 31 gości, prywatny taras, spa, siłownię i basen ze ścianą z akwarium. Jednak cały ten komfort ma swoją cenę, nie tylko finansową, ale i ekologiczną.

"Kaos" jest zacumowany w Maladze i mimo że właściciel nie jest obecny, łódź pobiera tyle energii elektrycznej, co setki gospodarstw domowych.

Luksusowy jacht zużywa około 7200 kilowatogodzin energii elektrycznej dziennie. Musi bowiem przez całą dobę, siedem dni w tygodniu utrzymywać klimatyzację i wentylację. 

Inne technologie pokładowe również zwiększają zużycie energii: systemy stabilizacji fal, pralki i suszarki pracujące w trybie ciągłym. Dodatkowo, na pokładzie znajdują się zakłady odsalania wody, baseny z zaawansowaną filtracją, strefy spa i prywatne kino. Sama klimatyzacja zużywa 150-220 kilowatów w upalne dni.

Warto zauważyć, że jest to zużycie energii, gdy łódź stoi w miejscu, a właścicielka nie jest obecna.