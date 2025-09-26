Stoi zacumowany w porcie w hiszpańskiej Maladze i mimo że nie ma na nim właścicieli, zużywa gigantyczną ilość prądu. "Kaos" to luksusowy jacht o wartości 300 milionów dolarów. Należy do Nancy Walton Laurie - dziedziczki jednej z największych firm w Stanach Zjednoczonych - Walmartu.

Superjacht "Kaos" / Alan Lewis Media / SplashNews.com/East News / East News

Według magazynu Fortune, rodzina Waltonów była pod koniec ubiegłego roku najbogatszą rodziną na świecie, z majątkiem wynoszącym około 432 miliardów dolarów.

Walmart to jedna z największych firm w Stanach Zjednoczonych - a rodzina, która ją posiada, może pochwalić się jednych z najbardziej luksusowych jachtów na świecie.

Jednostka, zbudowana w 2017 roku dla emira Kataru pod nazwą "Jubilee", została przejęta przez Nancy Walton Laurie w 2019 roku. Wtedy przeszła gruntowny remont.

"Kaos" jest wart 300 milionów dolarów. Ma 110 metrów długości, może pomieścić ponad 40-osobową załogę.