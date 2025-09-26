Niezwykłe odkrycie archeologów. W hiszpańskiej Andaluzji naukowcy odkryli kamienny grobowiec, który może liczyć nawet 5000 lat. Podkreślają, że monumentalny dolmen jest wyjątkowo dobrze zachowany - zapewnia wgląd w rytuały pogrzebowe i sieci handlowe z wczesnej historii.

Zobacz również:

O niecodziennym odkryciu archeologicznym piszę portal Focus. 

Odkrycie archeologów w Hiszpanii. Znaleziono grobowiec sprzed 5 tysięcy lat

Jak podkreśla portal, dolmen to prehistoryczny kamienny grobowiec, który zwykle jest zbudowany z dużych kamiennych płyt. Niekiedy zdarza się, że pełni funkcję zbiorowej mogiły. Na terenie hiszpańskiego kompleksu w Andaluzji znaleziono w sumie kilka pochówków i imponujących przedmiotów grobowych. 

Wśród nich jest liczący 5000 lat kamienny grób z ludzkimi kośćmi. Grobowiec został odnaleziony przez archeologów w okolicy miasta Teba. Wiadomo, że ma 13 metrów długości. "Jego mury składają się z kamiennych płyt o wysokości do 2 metrów, które pierwotnie pokryte były dużymi kamieniami zwieńczającymi. Nad nim znajdował się kopiec piasku i kamieni" - pisze portal. 

"Zbiorowy grób"

Naukowcy w opublikowanym na ten temat raporcie podkreślają, że to jedno z najbardziej monumentalnych i najlepiej zachowanych miejsc pochówku w Andaluzji. Z raportu naukowców dowiadujemy się również, że w komorze grobowej znaleziono kilka ossuariów. To niewielkie groby z ludzkimi kośćmi. 

Odkrycie naukowców skomentował, cytowany przez "Focus", profesor prehistorii Eduardo Vijande Vila. Ocenił, że grobowiec służył on jako "zbiorowy grób" dla kilku osób. Poza ludzkimi kośćmi znaleziono w nim również różne przedmioty grobowe: muszle, fragmenty kości słoniowej i halabardę, przypominającą broń połączenie włóczni i topora. 

Z kolei, jak poinformował "Live Science" monumentalne dolmeny służyły w przeszłości nie tylko jako miejsca pochówku. Niektóre były używane do rytuałów lub wznoszone jako znaki własności ziemi, które odgrywały kluczową rolę we wczesnych społeczeństwach agrarnych.