Wśród nich jest liczący 5000 lat kamienny grób z ludzkimi kośćmi. Grobowiec został odnaleziony przez archeologów w okolicy miasta Teba. Wiadomo, że ma 13 metrów długości. "Jego mury składają się z kamiennych płyt o wysokości do 2 metrów, które pierwotnie pokryte były dużymi kamieniami zwieńczającymi. Nad nim znajdował się kopiec piasku i kamieni" - pisze portal.

"Zbiorowy grób"

Naukowcy w opublikowanym na ten temat raporcie podkreślają, że to jedno z najbardziej monumentalnych i najlepiej zachowanych miejsc pochówku w Andaluzji. Z raportu naukowców dowiadujemy się również, że w komorze grobowej znaleziono kilka ossuariów. To niewielkie groby z ludzkimi kośćmi.

Odkrycie naukowców skomentował, cytowany przez "Focus", profesor prehistorii Eduardo Vijande Vila. Ocenił, że grobowiec służył on jako "zbiorowy grób" dla kilku osób. Poza ludzkimi kośćmi znaleziono w nim również różne przedmioty grobowe: muszle, fragmenty kości słoniowej i halabardę, przypominającą broń połączenie włóczni i topora.

Z kolei, jak poinformował "Live Science" monumentalne dolmeny służyły w przeszłości nie tylko jako miejsca pochówku. Niektóre były używane do rytuałów lub wznoszone jako znaki własności ziemi, które odgrywały kluczową rolę we wczesnych społeczeństwach agrarnych.