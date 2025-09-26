Niezwykłe odkrycie archeologów. W hiszpańskiej Andaluzji naukowcy odkryli kamienny grobowiec, który może liczyć nawet 5000 lat. Podkreślają, że monumentalny dolmen jest wyjątkowo dobrze zachowany - zapewnia wgląd w rytuały pogrzebowe i sieci handlowe z wczesnej historii.
O niecodziennym odkryciu archeologicznym piszę portal Focus.
Jak podkreśla portal, dolmen to prehistoryczny kamienny grobowiec, który zwykle jest zbudowany z dużych kamiennych płyt. Niekiedy zdarza się, że pełni funkcję zbiorowej mogiły. Na terenie hiszpańskiego kompleksu w Andaluzji znaleziono w sumie kilka pochówków i imponujących przedmiotów grobowych.