Zebra-uciekinierka została schwyta po tygodniowym "zwiedzaniu" Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Ed został wypatrzony na pastwisku, jak spokojnie skubał trawę. Został schwytany i przetransportowany do właściciela… śmigłowcem.

Schwytana zebra Ed podczas transportu śmigłowcem / Cover Images / East News

Zebra-uciekiniera przez tydzień była internetową sensacją.

Ostatecznie została wypatrzona, a następnie schwytana na pastwisku w pobliżu osady Christiana w stanie Tennessee.

Potwierdził to urząd szeryfa hrabstwa Rutherford, publikując nietypowe nagranie.

Widać na nim zebrę owiniętą w sieć, z głową wystającą na zewnątrz, transportowaną przez śmigłowiec do miejsca, gdzie czekała przyczepa dla zwierząt.

Zebra uciekła od właściciela 30 maja. Następnego dnia była widziana, jak biegła wzdłuż autostrady, co zmusiło funkcjonariuszy policji do zamknięcia drogi. Jednak Ed uciekł do pobliskiego lasu. I tak przez tydzień był nieuchwytny.

W mediach społecznościowych pojawiło się kilka relacji. Ed został na przykład sfilmowany, jak kłusuje przez pola.

Zebra szybko stała się tematem internetowych memów. Jeden z postów ukazywał Eda jedzącego gofry, inne przedstawiały go zwiedzającego miasta Tennessee lub żebrzącego na poboczu drogi.