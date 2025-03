Dramat w USA. Kobieta, której odmówiono wejścia na pokład samolotu z psem, utopiła zwierzę w lotniskowej toalecie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Alison Lawrence z Kenner w Luizjanie została oskarżona o popełnienie przestępstwa, które policja określiła jako "okrutną i niepotrzebną śmierć" jej białego miniaturowego sznaucera o imieniu Tywinn. Do zdarzenia doszło na lotnisku w Orlando w stanie Floryda.

Jak wynika z oświadczenia, cytowanego przez "The Guardian", 57-latka planowała polecieć z psem do Kolumbii. Kobieta nie miała jednak dokumentów, pozwalających zabrać czworonoga na pokład samolotu.

Po kilku minutach rozmowy z agentem linii lotniczych, Lawrence weszła do lotniskowej łazienki. Wyszła z niej niecałe 20 minut później - już bez psa. Kobieta następnie przeszła odprawę i poleciała do Kolumbii.

Zwłoki psa w koszu na śmieci znalazł pracownik lotniska. Zwierzę miało na sobie kamizelkę, obrożę, a także adresówkę w kształcie kości z imieniem Lawrence i jej danymi kontaktowymi. Wszczepiony mikrochip potwierdził, że jest to Tywinn.

Sekcja zwłok wykazała, że sznaucer został utopiony.

Zatrzymana po 3 miesiącach

Agencja Associated Press podała, że Lawrence wsiadła do samolotu do Bogoty w Kolumbii, a następnie poleciała do Ekwadoru.

Choć do zdarzenia doszło 16 grudnia 2024 r. kobietę udało się aresztować dopiero w środę w hrabstwie Lake na Florydzie. Została oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami.

"The Guardian" pisze, że została zwolniona z aresztu do czasu rozstrzygnięcia sprawy za kaucją w wysokości 5 tys. dolarów (ok. 20 tys. zł).